A hétvégén a debreceni Veloparkba, egy igazán különleges helyszínre látogattak az MKB Bank Cycling Team bringásai. A rendkívül különleges, pillanatnyilag egyedülálló helyszínt egy zárt pályás kritériumversennyel nyitották meg. Orosz Bálint teljesített a legkiemelkedőbben, 40 km/órás átlagot hajtva rajt-cél győzelmet aratott a felnőttek között.

A debreceni versennyel párhuzamosan a tradicionális Péti Időfutamon is bizonyíthattak a kecskemétiek. A csapat fiataljai majdnem a teljes dobogót kibérelték: az első helyen befutó Szöllősy Ádám mögött Dobai Dávid ért célba másodikként, csupán pár másodperc volt köztük. Wermeser Zsombor ugyanitt a felnőtt­mezőnyben indult, ahol szintén remek eredményt ért el, hiszen ezüstéremmel zárt.

Azonban nemcsak az országúti versenyek hoztak igen kemény csatákat, hanem terepen is bizonyíthattak a kecskeméti „bringások”. A mountain bike-osok mezőnyében Hajagos István a Zselic Maratonon húzta be az első helyet kitűnő teljesítménnyel a Master 4 kategóriában, így összesen öt éremmel fejezte be a hétvégét az egyesület. Nem csoda, hogy elégedettek voltak versenyzőikkel, de már a jövőre is gondolnak. Hét­végén nemzetközi szinten is bizonyíthatnak.

– Bár a legfőbb célig, az országos bajnokságig még van két hónap, ez már a célegyenes, mely során több helyszínen szerepel az MKB Bank Cycling Team. A csapattal hétvégén ismét kilépünk a nemzetközi porondra. A junior magyar válogatott színeiben Erdős Gergely elindul Európa egyik legnehezebb juniorversenyén, a csehországi West Bohemián, a csapat pedig a szlovák kupafordulón vesz részt – mondta a következő versenyekre is előretekintve már Sáfár Tamás, az MKB Bank Cycling Team csapatigazgatója.