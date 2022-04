Brandon Young kapott technikai hibát reklamálásért, amit Gasper Potocniké követett, de Wittmann csak az egyik büntetőt dobta be, 48–49. Badzim talált utat a gyűrűig, de Wittmann ziccere is célt ért, felváltva vezettek a csapatok. Bojan Subotic fontos triplát küldött a helyére, míg Karahodzsics mindkét egypontosát kihagyta, Badzim büntetett egy ziccerrel, 55–51). Forray Gábor időkérése után is jobb ritmusban játszott a Szolnok, előbb Subotic, majd Taiwo terhelte meg a gyűrűt, 59–51. Az utolsó percben előbb Pollard, majd Karahodzsics is kosarat tudott szerezni, a játékrészt viszont Rudner triplája zárta, 62–54-re alakítva az állást a negyedik etap előtt.

Forray Gábor, a kecskemétiek edzője Fotó: MKOSZ/archív

A záró felvonás Karahodzsics félhorgával indult, majd Taiwo maradt üresen a festékben, 64–56. Pollard játszotta üresre magát, továbbra se adta könnyen magát a Kecskemét, Young viszont gyönyörű megoldást választott egy leindításnál, 66–58. Pollard próbálta meccsben tartani az övéit, egy 2+1-es akcióval jelentkezett, ráadásul Samuel Taiwo kipontozódott. Cakarun jól szállt be a padról, ám Wittmann már az ötödik hármasát dobta, 68–64. Cummings is faulttal együtt dobott pontokat, elment héttel a Szolnok, 71–64). Hiába lopta a távolságot Pollard, Cummings egy alapvonali bedobásnál teljesen üresen maradt, továbbra is hét volt közte, hat perccel a vége előtt, 73–66.

Nagyon küzdött a KTE, időt kért a szolnokiak mestere.

Young nagy trojkát dobott, de Pollard továbbra sem adta könnyen a csapatát, már huszonnyolc pontnál járt, abszolút vezérként kosárlabdázott, 76–70. Remekül összpontosított azonban a Szolnok, Subotic hármasa is bement, három perccel a vége előtt már kilencre növelte a piros-feketék előnyét, és innen már nem volt visszaút. Előbb Wittmann, majd a kecskeméti kispad is kapott egy-egy technikai hibát, Badzim egy büntetőt dobott be, ezzel meglett a közte tíz, 80–70-nál). Subotic újabb hármasa beesett, ezzel pedig el is dőlt a meccs. A Kecskemét mindent megpróbált, nagyot küzdött, de a Szolnoki Olajbányász jutott be a fináléba, ahol a Szeged lesz az ellenfele. Forray Gábor csapata a bronzéremért szállhat csatába szombaton, 17 órakor.

Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 92–81 (9–19, 27–21, 26–14, 30–27)

Magyar Kupa, elődöntő, Debrecen, Főnix Aréna, vezette: Papp Péter, Farkas Gábor, Söjtöry Tamás Ferenc (Gorka Szabolcs Zsombor)

Szolnok: Pongó 5, Badzim 19/6, Kovács 6/6, Subotic 24/9, Taiwo 4. Cserék: Young 15/6, Pallai 2, Rudner 3/3, Cummings 6, Cakarun 8, Gilszki. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Kecskemét: Pollard 32, Milutinovics 4/3, Klobucar 11/3, Kucsera, Karahodzsics 8. Cserék: Wittmann 18/15, Dramicsanin 6/3, Fazekas, Kiss D., 2, Lukács, Tóth B. Vezetőedző: Forray Gábor.