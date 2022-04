Heves tempóban kezdődött a mérkőzés, a felek keresték a lyukat az ellenfél védelmén, de ilyet sokáig, pontosabban tizenhét percig nem nagyon találtak. A 18. percben Gavula vitte ki balra a labdát, beszúrta a 16-osra, Malik rárajtolt, és balról, tíz méterről a hosszú sarokba pöccintett, 1–0. A hazai vezetés ellenére továbbra is kiegyenlített játék folyt a pályán és hatalmas közdelem. A 25. percben egy nagy bedobás után Csorba tört be jobbról, ballal lőtt, a lövése azonban gyengére sikeredett. Egy percre rá balról Szécsényi felé szállt a labda, a vendégvédők talán túlságos nyugalommal figyelték a fejleményeket – lehet, hogy igazuk volt, ugyanis a labda Szécsényi hátrafelé leadott csúsztatását követően a felső lécre hullott. A 32. percben Plavsic a saját 16-osán talán némileg vakmerően kezelte le a labdát, Gavula rárontott, elvette tőle, középről azonban nem tudott túljárni Kovács Kristóf eszén. A 38. percben ritka pillanatnak lehettek a nézők szemtanúi, a bal oldalon Szikorát egy labda üresen találta meg – nem gyakran volt játékos ezen a mérkőzésen őrizetlenül –, ő balról, 15 méterről lőtt, a labda azonban elsuhant a keresztléc fölött.

Két, mindenre elszánt csapat jött ki a második félidőre is. Az 54. percben a majsaiak lemásolták a hazai vezető gólt.

Csupity tette ki balra a labdát a beinduló Szikorának, aki balról, éles szögből, tizenkét méterről higgadtan lőtt a hosszú sarokba, 1–1.

A 61. percben Gavula adott le jobbról, éles szögből egy bombát, a léc alá tartó labdát Kovács szögletre mentette. Három percre rá a másik oldalon Rádóczi eresztett meg egy életerős bombát harmincról a bal felső sarok mellé. A 67. percben szabadrúgást végezhettek el a hazaiak. A labdába a vendégsorfal fejjel beleért, ennek következtében a sorfal mögé hullott le a labda, Kunsági lecsapott rá és közelről, laposan a hálóba bombázott, 2–1. A 70. percben Malik lőtte be középre a labdát, egy vendégvédő a gólvonal elől vágta ki. Egyre inkább kupadöntőkre emlékeztető, megalkuvás nélküli küzdelem folyt a pályán. A Majsa mindent elkövetett az egyenlítés, a hazaiak mindent elkövettek a három pont otthon tartása érdekében. A 86. percben egy bal oldali középre adást követően a hazai 5-ösön gurult végig a labda, de hiába volt ott nagy a népsűrűség, egy vendégjátékos sem tudta beletenni a lábát. Egy percre rá Gavula indította Gazdag II.-t, aki egy csel után középről lőtt, Kovács azonban elcsípte a lasztit. A 90. percben Gavula a jobb oldalon, a félpályától megindulva hatalmas szlalomot vágott ki, a kifutó kapus mellett is elhúzta a labdát, és az ötös sarkáról, balról az üres kapura gurított, labdáját Nagy Gábor vágta ki. Maradt a 2–1-es hazai győzelem, nem érdemtelenül, de a Kiskunmajsa is hihetetlenül sokat dolgozott a pontszerzés érdekében, ennek köszönhetően kimagasló színvonalú mérkőzésnek tapsolhatott mind a két csapat tábora a lefújás után.