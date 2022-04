Nem volt kegyes kedvében húsvét szombatján a ladbarúgáshoz az időjárás, mindenesetre a Műkertvárosi Sportcentrumban a pályára kifutó csapatokat legalább eső nem, csak nedves fű fogadta. Igen határozott támadásokkal indított a Kiskunmajsa, és a külső szemlélő megfigyelését, miszerint majsai nyomással indult a találkozó, a hazai védő, Nagy Szabolcs is megerősítette: „Nagyon rajtunk vannak, figyeljünk oda!” – figyelmeztette játékostársait. A 13. percben egy előreívelt labdára Szikora rajtolt rá, a kilépő hazai kapus, Farkas mellett el is húzta a játékszert, ám aztán elcsúszott, és mivel felpattanás közben a kezével érintette a pettyest, a játékvezető lefújta az akciót. Három percre rá Háry tört előre, az ő dolgát is megkönnyítette, hogy a vendégvédő elcsúszott, Háry azonban némileg elhamarkodottan jobbal a bal sarok mellé tekert.

Egy percre rá Horváth Zalán viharzott el a jobb oldalon, a végén a 16-osob belülre is betört, az 5-ös sarkán jött zavarba a vele szemben álló Kovács Kristóf láttán, végül lövésszerű beadással küldte el a labdát a kapu előtt.

A 22. percben Csupity ívelt át a jobb oldalról, az oldalvonal mellől a kapu elé, a hosszú oldalra, Szikora visszafejelte középre a labdát, amit Gera pofozott a hálóba, 0–1. Három percre rá Parázs durrantott mellé középről, szabadrúgásból, majd harminc méterről. A 35. percben Szikora passzolt be balról Csorbához, aki 14 méterről, balról lőtt, a hosszú sarokra tartó labdát a kapus mentette.

Egy percre rá a túloldalon Szász tört be balról a 16-osra, majd a hosszú sarok mellé bombázott. A félidő utolsó előtti percében egy előre vágott labdába a félpályánál helyezkedő Kiss Benedek csak belecsúsztatni tudott, Csorba megszerezte, és megindult vele a hazai kapu felé. Már a 16-oson járt, és csak a hazai kapussal állt szemben, amikor önzetlenül balra passzolt az érkező Szikora elé, akinek már csak az üres kapuba kellett behelyeznie a játékszert, 0–2. Pontosan ennyi volt a különbség a két csapat között az első játékrészben, bosszankodott levonulás közben a hazai Nagy Szabolcs.