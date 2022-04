Judák László, az Akasztó FC, technikai vezetője: – Már a hétvégén láttuk, hogy a mai nap nagyon kevesen leszünk. Ma a fiatalok kaptak lehetőséget illetve négyen eljöttek a megyei harmadosztályú csapatunkból is, akiknek ezúton köszönjük, hogy vállalták a meccset. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertek a vendégek. Jól fociztak és berúgták a helyzeteiket. Sajnos mi nem tudtunk olyan hatékonyak, lenni a kapu előtt, mint ők. Bízom benne, hogy a hétvégén már többen leszünk és győzni tudunk!



Pandur László, a Kecel FC szakmai igazgatója: – Három esélyes mérkőzésre számítottunk és az is volt. Nem véletlen, hogy az Akasztó a tabellán, az ötödik helyen van. Láttuk ma is, hogy jó futballt tudnak játszani. Azt gondolom, hogy a három elöl lévő játékosunk kihozta magából a maximumot és megmutatták klasszisukat. Úgy érzem, hogy az első félidőben jobban játszottunk, a másodikban viszont feljavult a hazai csapat. A szélsőinket tudtuk kamatoztatni mely többé kevésbé sikerült is. Pár lehetőséget kihagytunk, de ezt leszámítva elégedett vagyok és gratulálok a fiúknak!