A Kecskemét újoncként előzetesen a biztos bennmaradást tűzte ki, de öt körrel a vége előtt feljutást érő helyen állnak a lila-fehérek. A hajrának természetesen már úgy mennek neki a kecskemétiek, hogy csodát tennének.

– A céljainkat a szezon előtt a 8-12. helyben határoztuk meg, ami egy biztos bennmaradást jelentett – tekintett vissza dr. Filus Andor, a KTE ügyvezetője. – Újonc klubként gyakorlatilag egy teljesen új csapatot kellett építenünk, új vezetőedzővel, ismeretlen közegben. Azt gondolom, hogy reálisan határoztuk meg a célokat és az azokhoz szükséges feltételeket, akkor is, ha olyan jól és szerencsésen dolgoztunk nyáron az átigazolási piacon, hogy a vártnál sokkal jobban és gyorsabban összeálló, kitűnő csapategység szebb eredményeket hozott. Természetesen azt már láttuk a téli szünetben, hogy az előzetes célkitűzést gyakorlatilag teljesítettük.

Sokszor sok helyen elmondtuk, hogy irreális elvárásokat nem akartunk megfogalmazni a csapattal szemben, teljesen felesleges nyomást tettünk volna a stábra és a játékosokra azzal, ha a feljutásról kezdünk el beszélni onnantól kezdve.

Jól emlékezhetünk a tavalyi évről arra is, hogy ez könnyen kontraproduktívvá is válhat… Úgy mentünk neki a tavasznak, hogy lehetőség szerint maradjunk az első ötben, illetve érjük el a lehető legjobb helyezést a szezon végén, annak ellenére is, hogy riválisaink igyekeztek meggyengíteni bennünket. Ebben minden benne van most is, soha nem mondtunk olyat, hogy nem akarunk feljutni, ha arra egyébként lehetőségünk adódna. Mindig az aktuális meccs a legfontosabb számunkra, jelenleg a Szeged elleni rangadó. Sportemberek vagyunk azonban mindannyian, álszenteskedni nincs értelme öt körrel a vége előtt, pláne feljutó helyen állva. Ki ne szeretne kemény, tudatos és hiteles munkájával csodát tenni, s ezáltal akár az NB I.-ben szerepelni?

A feljutás ugyanakkor költözéssel is járna, a Széktói Stadion nem alkalmas az NB I.-re jelen állapotában.

– Sajnos a feljutás biztosan költözéssel járna, a Széktói Stadion a jelenlegi állapotban, illetve a jelenlegi előírások mellett nem alkalmas NB I.-es mérkőzések megrendezésére. Ennek megfelelően kellett beadnunk a kérelmünket is. Ebben az esetben albérletben rendezhetnénk meg a „hazai” bajnoki mérkőzéseket. Nem tartom azonban még időszerűnek, hogy bővebben foglalkozzunk azzal, hol fogunk játszani, mi lesz, ha feljutunk, hiszen még javában tart a bajnokság. Mindenki teszi a dolgát, a klubvezetés a háttérben, a csapat a pályán, hogy véghez vigyük a bravúrt. Bár az már most sem kérdés, hogy a várakozásokat magasan túlszárnyaltuk. Bárhogy is alakul, ne feledjük, hogy honnan indultunk, és hogy mindenképpen nagy eredményt érünk el – mondta dr. Filus Andor.

Adja magát a kérdés, hogy a 2015-ös kizárással elhaló stadionrekonstrukciós projekt új lendületet kaphat-e, tervek mindenesetre viszont lennének.

– Tervek és elképzelések vannak, azonban ígérgetésekbe nem szeretnék belemenni, hogyan és mikor valósulhat meg bármi. Hazánkban egyetlen klub sem épített még saját büdzséből stadiont, és nem is mi leszünk az elsők, mert ekkora anyagi terhet nem bírnánk el.

Annyit elmondhatok, hogy a szándék nagyon határozottan megvan, hiszen már az NB II.-re sem teljesen alkalmas a Széktói, ami nem ideális állapot.

Ezen a téren mindenképpen előre kellene lépnünk, hogy a klub is töretlenül fejlődhessen, és ezt a szurkolók is maximálisan kiélvezhessék – tette hozzá az ügyvezető.