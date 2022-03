– Jót tett a legutóbbi győzelem az önbizalmunknak, a hangulatunknak – nyilatkozta Koós Károly vezetőedző. –Ugyanebben a győztes mentalitásban kell folytatnunk ma este a Kistarcsa ellen is. Erre a mentalitásra nagy szükség is lesz, mert tudjuk, hogy egy hajtós csapat az aktuális ellenfelünk. Biró Attila a sárga lapok miatt sajnos ma nem játszhat, egyébként rajta kívül mindenki más bevethető lesz. Bizakodva várjuk a mérkőzést, és mint mindig, most is a három pont bezsebelése a célunk.