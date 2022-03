Ahogy arra számítani lehetett, népes közönség gyűlt össze a pár napja még Párizsban Bajnokok Ligája rangadót behúzó Veszprém ellen, mely természetesen okosan forgatta rotációját a teljes találkozó során. Momir Ilics csapata nagyon gyorsan kézbe vette az irányítást, és egy 5-0-os rohammal kezdett az első öt percben, mely után Bencze József időt is kért. Az erőviszonyok nem változtak meg varázsütésre ettől, a KTE a 12. percben tudott először betalálni Szrnka révén (1-7). A folytatásban sem változott a forgatókönyv, a Veszprém sorban dobta be azért legnagyobb neveit is: Lékai, Nilsson és Maqueda is betalált még az első félidőben, így a vendégek tízzel léptek el a szünetre (8-18).

Forrás: Bús Csaba

A második félidőben már csak az volt a kérdés, mekkora különbséget tud kialakítani a Veszprém, mindkét edző lehetőséget adott addig padon ülő kapusainak is. A Kecskemét becsületére váljék azonban, hogy a hazai játékosok végig becsülettel küzdöttek a sztárok ellen. Ettől függetlenül a Veszprém megint gyors gólokkal nyomta meg a játékrész elejét, de erre legalább gyorsan válaszolt is a KTE Menyhárt és Enamoto révén, majd jó tíz percig tartotta is az eredményt (12-22). Az utolsó húsz minutumba érve a Veszprém cseréi megint felpörgették kicsit a tempót: Lékai, Blagotinsek és Dörnyei góljaival elkezdett nyílni az olló (14-28). Bencze József mindenkinek meg akarta adni az élményt, hogy egy ilyen ellenféllel szemben bizonyíthat, de a másik oldalon sem maradt senki játékperc nélkül. A Veszprém továbbra is dominált, végül magabiztos fölénnyel meg is nyerte a találkozót (21-36).