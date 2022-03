A hazaiknak továbbra is égetően fontos lenne minden pont a bajnokságban, erre törekednének az edzőváltáson áteső Heves megyeiek ellen is. A Gyöngyös a bajnokság egyik stabil középcsapata, mely a 8. helyet foglalja el a találkozó előtt. A vendégeknek előre és hátra sem kell igazán tekintgetnie már a szezon végéig, ezzel együtt mégis „velük volt tele a sajtó” az utóbbi napokban, ugyanis nem várt edzőváltásra került sor. Azt tudni lehetett, hogy Konkoly Csaba nyártól a Fejér-B.Á.L. Veszprém kispadját veszi át, ám a helyzetet megkavarta, hogy a „Kisveszprémnél” közben edzőváltás történt. Ezután felmerült annak lehetősége, hogy ez előbb megtörténjen. A gyöngyösi klub úgy döntött, ebben a helyzetben tisztább, ha edzőt váltanak, így a Sándor Ákos és Kiss Dániel alkotta duó vette át a szezon végéig az irányítást, akik másodedzőként dolgoztak ezidáig a klub sikereiért.

Jól is mutatkoztak be, hiszen a Gyöngyös legutóbb éppen a Fejér-B.Á.L. Veszprém otthonában tudott nyerni 29-28-ra, megerősítve ezzel helyét a közép­mezőnyben. A Kecskemét nincs jó passzban, hiszen ebben a naptári évben mind a hat bajnoki mérkőzését elveszítette, így továbbra is sereghajtó. Legutóbb a Telekom Veszprémtől kapott ki otthon 20–36-ra a KTE, melynek minden lehetőséget meg kell ragadnia már a pontok gyarapításához. A két klub tavalyi csatáját 30–25-re a Gyöngyös nyerte meg.

– Edzőváltáson átesett csapattal találkozunk pénteken, nyilván ilyenkor a csapat extrán motivált, mindenki szeretne bizonyítani az új trénernek. Nem lesz könnyű dolgunk, mert a Gyöngyös masszív, jó csapat, de nekünk minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy céljainkat elérjük – mondta a Kecskemét vezetőedzője, Bencze József a találkozó előtt.

A Gyöngyös elleni mérkőzésen már lesz lehetőség elővételben jegyet vásárolni az április 2-án (szombaton) 17 órakor kezdődő, Pick Szeged elleni bajnoki mérkőzésre is, de a hazai klub a jövő hét folyamán is több alkalommal biztosít majd erre lehetőséget, így szerdán és csütörtökön 17–18 óráig, valamint pénteken 16 óra 30 perctől 17 óra 30 percig a csarnokban.