Nehezen kapta el a fonalat a Kecskemét, Vasic Marko duplájára ugyan Hiramoto válaszolni tudott, ezt követően azonban kilenc percig nem találtak be a hazaiak. Simon Bence a 12. perc végén lőtte a piros mezesek következő gólját, míg a Gyöngyös lassan, de biztosan növelte előnyét (2-5). Bár Tomic Aleksandar kiválóan őrizte a vendégek kapuját, a Kecskemét elsősorban a gyenge védekezésnek, és a támadásban elkövetett hibáknak „köszönhette”, hogy nem tudott zárkózni a hevesiekhez. Bencze József a félidő közepén időkéréssel igyekezett rendezni a sorokat (3-8), és valamelyest fel is élénkültek a hírös városiak, védelmüket azonban továbbra is könnyedén feltörte a Gyöngyös. Öt perccel a játékrész vége előtt a kapuban is cserélt a KTE, Deményi helyett Marczika érkezett, és előbb Hamidovic, majd Varsandán lövését hárította, közben a kecskeméti oldalon Országh duplázott, így a 28. percben (10-13) a Gyöngyös is időt kért. A szünetig a Kecskemét emberhátrányba került ugyan, de tartotta a három gólos különbséget (12-15).

Fordulás után hamar két gólra zárkózott a KTE (16-18), és sansza is volt, hogy egyenlítsen akár, ám kétszer is büntetőt hibáztak a hazaiak, majd emberhátrányba kerültek, így nem tudtak közelebb férkőzni a Gyöngyöshöz (17-20). A félidő derekáig parázs, de kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, ekkor azonban mindkét oldalon kapkodóvá vált a játék, amiből a Gyöngyös jött ki jobban, az 53. percre öt gólra tudta növelni előnyét (20-25). A hajrában a KTE hét a hat elleni játékkal próbálkozott, és a hibákat a Gyöngyös könyörtelenül megbüntette, így a hazaiak – bár a második félidőben jól küzdöttek – nem tudták Kecskeméten tartani a két bajnoki pontot.

Kecskeméti TE-Piroska Szörp– HE-DO B BRAUN Gyöngyös 25–29 (12–15)



Kecskemét, 400 néző. Vezette: Rontó, Szanyi

Kecskemét: Deményi – Csordás M. 2, Enomoto 1, Vetési 2, Szrnka 3, Hiramoto 3, Menyhárt. Csere: Marczika (kapus), Mazák, Horváth A. 3, ORSZÁGH 5, SIMON B. 5, Karai 1, Szeverényi. Edző: Bencze József

Gyöngyös: Tomic – Vasic 3, MARKEZ 6 (2), Duris, HEGEDŰS M. 5, Hamidovic 2, VARSANDÁN M. 5 Csere: Ubornyák 4, Gábori, Vilovski 3, Papp B. 1, Gerdán, Rosta B., Gráf. Edző: Kiss Dániel



Az eredmény alakulása: 6. perc: 1–3. 14. perc: 3–7. 22. perc: 6–12. 28. perc: 10–14. 37. perc: 17–20.

45. perc: 18–21. 51. perc: 20–24. 57. perc: 22–28.

Kiállítások: 12 perc ill. 10 perc

Hétméteresek: 0/2 ill. 2/2

Bencze József: – Nem jól kezdtük el a mérkőzést, nehezebben tudtuk felvenni azt a bizonyos a ritmust, amit kellett volna. A küzdőszellemünkre nem lehet panasz, de védekezésben és támadásban is gyermeteg hibákat követtünk el, amik megpecsételték a sorsunkat. A Gyöngyös ezen a napon sokkal jobb volt, megérdemelten is nyert.

Kiss Dániel: – Azt kaptuk, amire számítottunk, egy kemény és küzdelmes mérkőzést. Felültünk arra a bizonyos hullámvasútra, el tudtunk menni több góllal is, utána egyéni hibáinkat kihasználva vissza tudott jönni a Kecskemét. Szerencsére mi jöttünk ki ebből jól a végén, így fontos két pontot szereztünk.