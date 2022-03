A mérkőzés előtt hibátlan éllovas nem kezdett jól, a PVSE a mérkőzés elején már 8–4-re is elhúzott. A folytatásban nagyobb fokozatra kapcsolt a KNKSE, ennek eredményeként alig húsz perc elteltével már 10–13-as előnyre tettek szert. Bár egy 5–0-s periódussal a Bácsalmás fordított, a szünetben mégis a vendégek vezettek (16–17).

A második játékrészben továbbra is úgy tűnt, mintha hullámvasúton ülnének a csapatok, hol a hazaiak, hol a vendégek kapták el jobban a fonalat néhány perc erejéig. A KNKSE a lehető legrosszabbkor került mélypontra, mert bár az 55. percben még 27–29-re vezettek a kecskemétiek, de újabb gólt már nem dobtak, miközben a PVSE még képes volt fordítani, így elvette az éllovas veretlenségét (30–29). A Kecskemét első vereségét szenvedte el a szezonban, míg a Bácsalmás a dobogós álmok szempontjából nagyon értékes skalpot gyűjtött be.

– Az első félidőben elhúzott az ellenfél, de sikerült jól kijönni a helyzetből, átvettük a vezetést, könnyen szereztük a gólokat – értékelte a találkozót dr. Paic Róbert, a KNKSE trénere. – Őszintén szólva nem volt rossz a védekezésünk, de furcsábbnál furcsább gólokat kaptunk. A második félidő nagyon kiélezett volt, 12 gólt lőttünk csak. Küzdöttünk, hajtottunk, egységesek voltunk, 42 megállító faultunk volt. Összességében tíz technikai hibát vétettünk, ami még annyira rossznak sem mondható, csak rosszkor jöttek, a végjátékban. Az utolsó kettő és fél percet, amikor ráadásul emberelőnyben voltunk, mínusz kettőre hoztuk ki, amikor a legjobban kellett volna koncentrálnunk, ez nem sikerült. Természetesen nem örülök az eredménynek, azonban menni kell tovább, ez egy meccs volt a sok közül, semmi nincs veszve, dolgozunk tovább.

Dankó Ervin érthetően nagyon büszke volt csapatára a lefújás után.

– A mi szemszögünkből ez egy igazi hőstett volt, hiszen nem mi voltunk az esélyesek. Erőn felül teljesített a csapatom, mely óriásit is harcolt. Ami számomra a legnagyobb meglepetés, hogy szakmailag is legyőztük a Kecskemétet, taktikailag nagyon fegyelmezett volt a csapat, büszke is vagyok rájuk. Remélem, hogy ez a továbbiakhoz is ad egy lökést, hiszen van még feladatunk bőven – értékelt a PVSE trénere.

Ami a többi bajnokságot illeti, a Mizse KC női együttese zsinórban második nagyon fontos mérkőzését nyerte meg hazai pályán, így újabb nagy lépést tett Hollós Máté csapata a kiesés elkerülése felé, míg a férfiaknál a Kiskunmajsa Túrkevén nyert.



Az előző forduló eredményei

NB II., férfi, Délkeleti csoport: Túrkevei VSE–Kiskunmajsai KC 29–32

NB II., női, Délkeleti csoport: Bácsalmási PVSE–Kecskeméti NKSE 30–29

NB II., női, Déli csoport: Mizse KC–Malév-PSK 33–24

Bács-Kiskun megyei férfi I. osztály: Kiskunhalasi UKSC–STE-Bs Plastic 27–21, Mizse KC–Bácsal­mási PVSE 41–26, Euroscale Kecs­kemét–Kecskeméti TE 24–31

Bács-Kiskun megyei női I. osztály: Kalocsai KC–NNKSZE 30–33, Kiskunmajsai KC–Kiskőrösi NKSZSE 29–24