Kecskeméti LC–Kiskunfélegyháza 0–0

Kecskemét, vezette: Szűcs Gábor (Hagymási Attila, Csire Róbert)

Kecskeméti LC: Kormos – Csordás (Ónodi 40.), Balázs, S. Juhász (Terbe 80.), Patvaros, Szűcs, Fekete (Bálint A. 58.), Kőrös, Bozsik (Kanizsai 91.), Bessenyei (Kovács D. 71.), Major. Edző: Nagy Lajos.

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Ludasi, Magony, Valkai, Erős (Csurka 70.), Oroszi D., Szabó D. (Nagy D. 46.), Ábel, Urbán, Kulcsár, Nemesvári (Bálint 73.). Edző: Némedi Norbert.

Sárga lap: Major 53., Ónodi 82., illetve Ábel 37., Kulcsár 59.

Nagy Lajos: – Nagyon örülünk az egy pontnak, hiszen az, hogy a bajnokesélyessel döntetlent játszottunk, nekünk nagy sikernek számít. Véleményem szerint a döntetlen a helyzetek alapján is reális. Volt helyzet mindkét oldalon, ha elöl határozottabbak vagyunk, és még pontosabban végigvisszük az akcióinkat, akkor tudtunk volna előnyt szerezni, viszont megúsztunk egy kapufát, és egy-két meleg helyzetet. Gratulálok mind a két csapatnak, remek, taktikus mérkőzés volt, az edzőkollégámmal meglehetősen jól felkészültünk egymásból, az egy pontra mind a két fél rászolgált.

Némedi Norbert: – Nehéz találkozóra számítottunk, ezt a várakozásunkat igazolta is a mérkőzés. A megyei első osztályú szinthez képest remek iramot produkáltak a csapatok. Végig próbáltuk feltörni a kecskemétiek védelmi vonalát. Az első félidőben nagyobb lehetőségeink is voltak, eljutottunk a kapufáig is, azért azonban sajnos pontot még nem osztanak. A második játékrészben is az utolsó utáni pillanatig a győzelemre játszottunk, a kapuba azonban egyszer sem sikerült betalálnunk. Összességében ugyanakkor nem vagyok teljesen elégedetlen az egy ponttal, de azt sajnálom, hogy nem sikerült a három pontot megszerezni.





Tiszakécske II–Jánoshalma 2–1 (0–1)

Tiszakécske, 50 néző, vezette: Sebestyén László (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Tiszakécske: Baráth – Tóth-Molnár, Oláh, Hoffmann, Lovas Zs. – László Zs. (Barga N. 68.), Oláh M., Oberna G. – Tóth K. (Steklács 86.), Káli, István L. Edző: Bagi Gábor.

Jánoshalma: Lengyel – Safranj, Cvetkovic, Stojanovic M., Jesic, Stojanovic V., Sőreg (Jeszenszky 77.), Popovic (Lengyel 53.), Szabó Sz., Kujundzic, Babic. Edző: Florin Nenad.

Gól: Oberna 50., István 67., ill. Safranj 26.

Bagi Gábor: – Azt fogalmaztam meg a csapatnak a tavaszi rajt előtt, hogyha tényezők szeretnénk lenni ebben a bajnokságban, akkor az első két mérkőzésen négy pontot kell gyűjteni. Ezt teljesítettük. Talán a Jánoshalma volt ebben a bajnokságban, akit még nem győztünk le, csak most. A vendégek azt mondták a találkozó előtt, hogy 120 százalék kell a mérkőzés megnyeréséhez, most ezt a 120 százalékot mi tettük hozzá. Végig küzdelmes mérkőzésen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Nagyon jó volt a kapusunk, a védelmünk a paprikás mérkőzésen. Ilyennek kell lenni egy rangadónak, amikor a harmadik csapat játszik a negyedikkel.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Gratulálok a Tiszakécskének, ma jobban akarták a győzelmet. Két egyéni hibából megfordították a mérkőzést. Tudtuk, nehéz mérkőzés lesz, küzdöttünk, de ez kevésnek bizonyult.





FADDIKORR Kiskunhalasi FC–Lajosmizsei VLC 0–4 (0–0)

Kiskunhalas, 150 néző. Vezette: Bosnyák Sándor (Csákó Patrik, Juhász László).

Kiskunhalas: Faddi – Rácz, Angeli, Túri (Vida 46.), Ikotic, Pocsai Á., Agócs, Hornyák, Dordevic, Hajrulovic, Lengyel G. (Miletic 46.). Vezetőedző: Kocsis Gábor.

Lajosmizse: Házi – Fekete A., Orlov, Palotai (Rákóczi 77.), Borsos (Menich 64.), Halasi, Tarnoczki, Kiss L., Bán, Faragó (Dóka 85.), Sinka. Játékos-edző: Borsos Csaba.

Gól: Faragó a 63., Halasi a 76., Kiss L. a 83., Menich a 89. percben.

Sárga lap: Faddi 78.), Pocsai Á. 16.), Hornyák 78.), Hajrulovic 70., ill. Palotai 74., Halasi 60., Tarnoczki 82., Bán 75.

Kocsis Gábor: – Gratulálok a Lajosmizsének. Érzésem szerint ekkora különbség nem volt a meccsben. Az első félidőt jól kezdtük, jó mentalitásban futballoztunk. Az ellenfél térfelén több labdát is szereztünk, ezekből viszont nem tudtunk helyzetet kialakítani. A második félidőre kissé elfáradtunk, a végére talán szét is estünk, ebből alakult ki a nagyobb gólkülönbség.

Borsos Csaba: – Egy nagyon szimpatikus ellenfelet tudtunk legyőzni. Sokáig úgy tűnt, hogy egygólos mérkőzés lesz, de onnantól kezdve, hogy be tudtunk találni, eldőlt a mérkőzés.





Kiskőrösi LC–Harta SE 1–1 (1–0)

Kiskőrös, 250 néző, vezette: Kiss Sándor (Geleta Mihály, Váczi Levente)

Kiskőrösi LC: Tóth Z.– Pekker (Rácz 94.), Dunai, Simon, Nagy A. (Szedmák 82.), Mihály, Tóth Á., Szabó, Amin (Salami 59.), Barkóczi, Pintyi. Edző: Füleki Antal.

Harta SE: Hauschen – Makó, Pintér, Hamar, Fekete, Forrárdt, Grecu, Pinczési, Tóth B. (Szpirulkisz 82.), Nasz, Varga. Edző: Csehi Tamás.

Gól: Tóth Á. a 8., illetve Varga az 55. percben

Sárga lap: Szabó a 92., illetve Pintér a 65, Hamar a 87. percben

Füleki Antal: – Jó, szervezett csapattal találkoztunk. Már az elején megszerezhették volna a vezetést, de a kapusunk nagyot fogott. Az első gólt mi rúgtuk és sokáig mi voltunk előnyben. Látszott, hogy sok van még a Hartában és nekik is megvoltak a lehetőségeik. Az egyenlítést követően hektikus volt a játék, itt is ott is akadtak lehetőségek. Mi domináltunk, ám a fölényt nem tudtuk gólra váltani. A múlt heti győzelem után nem rossz eredmény a döntetlen, bár ez alkalommal is nyerni szerettünk volna.

Csehi Tamás: – Jól szerepelt a csapat, küzdöttünk, csúsztunk-másztunk a győzelemért. Az eredmény reális, de ha berúgjuk a helyzeteinket akár nyerhettünk is volna. Büszke vagyok fiúkra, ezen az úton szeretnénk tovább menni, és a sikerül, nagyon szép tavaszunk lesz.





Kalocsai FC-Kecel FC 0–1 (0–1)

Kalocsa, 120 néző, vezette: Tóth Csaba (Minda Róbert, Tasnádi Dávid Miklós)

Kalocsai FC: Varga, Rideg, Knap, Szávuj, Farkas, Bányai (Mátyás 55.), Tóth L., Szalánczi, Romsics (Kohány 63.), Rakiás (Tamás 55.), Rábóczki (Szabó V. 70.). Edző: Kohány Balázs.

Kecel: Gerner, Maruska, Doszpod (Patai G. 82.), Patai B., Torma (Sendula P. 91.), Sibalin, Brindza (Tóth 70.), Sendula J., Csáki, Herczeg, Fenyvesi (Velez 79.). Edző: Vata Zalán.

Gól: Sibalin 43.percben.

Sárga lap: Szalánczi 67., illetve Herczeg 24., Maruska 49. perc.

Kohány Balázs: – Mindenféleképpen úgy készültünk, hogy győzni szeretnénk hazai pályán annak ellenére hogy nagyon sok gonddal küzdünk. Az első fordulóban is alapemberek hiányoztak, de ez azóta bővült, további két kulcsemberünk is kidőlt. Ennek ellenére bizakodóak voltunk. Jól is kezdtük a mérkőzést, de utána lassan visszaesett a játékunk és egy teljesen kiegyenlített mérkőzés alakult ki. Az első félidőben a Kecel egyszer ment el a kapunk előtt, abból gólt szereztek. A második félidőben rutinosan levédekeztek, mi nem is tudtunk komolyabb helyzeteket kialakítani. Amint mondtam nagyon sok emberünk hiányzik, és a nagy része a támadó szekcióból, ez meg is látszott a támadásainkon.

Pandur László, a Kecel szakmai igazgatója: – Nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy rossz rajt után sikerült javítanunk. Ezt vártuk, ezért edzettünk olyan keményen. Most talán látszik a befektetett munka. Küzdelmes mérkőzés volt. Az első félidőben nem volt túl sok helyzet, de a 40. perc körül egy szép támadást sikerült góllal befejeznünk. A második félidőben az ellenfelünknek egyetlen kapura lövése volt, mi még négy 100 százalékos ziccert is kihagytunk, sajnos. Döntő volt, hogy nagyon motivált volt a csapat, a srácok nagyon oda tették magukat. Gratulálok a csapatnak és remélem, hogy megyünk fölfelé a tabellán.





Soltvadkerti TE Variens–Akasztó FC 2–4 (2–3)

Soltvadkert, 100 néző, vezette: Kiss László (Apró Ferenc, Herczeg Róbert)

Soltvadkerti TE: Szabó N. – Dulai, Fék, Supka, László, Hegedűs, Katona, Molnár, Bashiri (Gémesi 60.), Tóth, Radics Vezetőedző: Ujvári Gábor

Akasztó FC: Németh Zs. – Kerekes, Márki, Dobosi, Vincze, Bányai, Németh T. (Szabó Zs. 40.), Palla, Kapus, Bajusz (Palotay 86.), Juhász (Szabó N. 90.) vezetőedző: Szrenkó István

Gól: Fék a 33., Radics a 42. illetve Juhász a 16., a 36., az 56., Kapus a 31. percben.

Sárga lap: Molnár 23., illetve Palla 26., Márki 63., Bányai 74. percben

Ujvári Gábor: – Gratulálok az Akasztónak. Sajnos akaratban és játékban is felülmúltak bennünket. Úgy érzem, új impulzusra van szüksége ennek a csapatnak.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Elsősorban büszke vagyok a csapatra. Nagyon jól játszottunk, akartunk, küzdöttünk egymásért. Az első félidőben nagyobb előnyt is magunknak tudhattunk volna, ha berúgjuk a lehetőségeinket. Sajnos ezek még nem jönnek. Bízom benne, hogy jövő hétre tartalékoltunk. Szeretném kiemelni Juhász Tamást, aki rúgott három gólt és végig a hátán vitte a csapatot. Nagyon jól futballozott ma is.