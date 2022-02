A második játékrészben folytatódott a türelemjáték, ami a hazai részről az idő fogytával egyre inkább türelmetlenségi játékba ment át, jelezte ezt az is, hogy a hajrában három sárga lapot is összeszedtek a kecskemétiek. Koós Károly négy perccel a vége előtt állította át a csapatát az öt a négy elleni játékra, Ristic volt a vészkapus, de még létszámfölényben is nagyon sokáig nem sikerült föltörni a hazai gárdának a hősiesen védekező, helyenként ellencsapásokkal próbálkozó fővárosiak védelmét. Már-már úgy tűnt, hogy a vendégek pontszerzési óhaja válik valóra, amikor 24 másodperccel a befejezés előtt, a sokadik körbeadogatásnál Öreglaki passzolt Ristichez, aki jobbról középre lőtte a labdát, Birónak pedig ezúttal sikerült védőjéről leválnia, és közelről a hálóba bombáznia, 1–0. Nehezen szerezte meg, de megérdemelte a három pontot, mert pokolian megdolgozott érte a hazai csapat.