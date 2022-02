Az utolsó negyedben jól kezdett a KTE, Wittmann újabb hárompontosa után már újra vezetett Forray Gábor csapata (61-62), de Gonis és Kovács gyorsan válaszoltak (68-64). A kezek ugyan megremegtek sok esetben mindkét oldalon, de Wittmann és Pollard szállították a fontos pontokat (72-72). Az utolsó három percbe Brown triplája után léptek be a csapatok, de a döntés az utolsó percre maradt (74-74). Kovács hibázott, majd Klobucar két büntetőt is a helyére tett, majd a Paks labdavesztése után Pollard is így tett (74-78).

Nem jöttek a paksi pontok, jöttek viszont Karahodzsics újabb büntetői, amire már csak egy kettessel tudott válaszolni Kovács, így a Kecskemét 76-80-re nyert idegenben.