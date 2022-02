Vanó Sándor nem szívesen megy bele feltételezésekbe, de nem bírta megállni, hogy fel ne sorolja, kik azok, akiknek fontos szerepük lehetett volna a csapatban.

– Azt már soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha Nemesvári Dániel, Káli Tibor, S. Juhász Tamás, Lógó Zsolt, Bozsik Máté – és még sorolhatnám – nem betegszik meg, vagy Kulcsár Gábort el tudja engedni a futsalcsapata, illetve ha Simon Dominik, Nagy Dániel, Tarnoczki Tibor nem sérül meg. Összességében ugyanakkor a nevezett játékosaink igyekeztek megfelelni az elvárásoknak. Természetesen a most szerepelt huszonkét játékos között vannak tudásbeli különbségek, amelyek a bajnokság utáni hosszabb pihenő után jobban kijöttek. Ugyanakkor mindenki igyekezett a lehető legtöbbet kihozni magából, a legjobb eredményt elérni, mégis ki kell emelni néhány játékost, akik végig magas színvonalon fociztak. Ide tartozik a három kapus, Oroszi Tibor, Lengyel Péter, Eifert János – utóbbinak három bordája megrepedt egy belemenést követően –, Dobosi Zsolt, Valkai Tamás – aki igazi csapatkapitány volt a pályán és azon kívül is –, István László, Kiss László, Pintyi Roland, Szabó Szilárd. A keceli Makó Barnabás az első mérkőzésen megmutatta, hogy milyen játéktudást veszítettünk a kiállításával. Az is örömöt szerzett, hogy a játékosok és a stáb együtt ezúttal is igazán jó kis csapat benyomását keltette. Társedzőm, Csehi Tamás pedig nagyszerű választásnak bizonyult, rendkívül hasznos munkát végzett a válogatott számára a tornán is és azt megelőzően is.