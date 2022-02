A házigazda Szilády RFC mellett a LUA Baja, a KLC Kecskemét, a Kecskeméti UFC, az SC Hírös-Ép Kecskemét, a Pécsi MFC, a Grosics Akadémia Gyula és a Kiskunmajsa indult el. A szombat reggeli nyitányon a hazaiak az UFC-vel kezdtek, amely nem bizonyult jó vendégnek, hiszen két góllal nyert. A hazaiak legjobbja, Minorics Eszter barátai invitálásra kezdte a sportot.

– Volt az iskolában két barátom, akik fociznak. Nekem is nagyon megtetszett a játék, elkezdtem edzeni, majd hétévesen beiratkoztam focira. Általában elöl szoktam játszani, de van, mikor hátul számítanak rám. Nagyon szeretek gólt rúgni, passzolni, cselezni és nyerni. Legelőször féltem lányként, hogy mit fognak hozzám szólni, de úgy érzem, már elfogadtak ők is, illetve én is elfogadtam őket – mondta a Szilády RFC játékosa.