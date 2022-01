– A 2021-es év kiválóan sikerült teljes egészében – tekintett vissza Karakas Ferenc, a KLC szakmai vezetője, egyben a veterán együttes csapatvezetője. – Tavasszal bejutottunk az országos döntőbe, ami már óriási siker, hiszen a 12 legjobb csapat közé kerültünk be. Az őszi szezonban is folytattuk remek szereplésünket, hiszen veretlenek maradtunk, 5 kapott gólunk mellé 37 szerzett társult. A játékosok közül a legeredményesebb Parti Gyula volt, aki vezeti a góllövőlistát Sulyok Istvánnal. Kivette a részét még a gólgyártásból Horváth László, Ábel László, Tápai Tibor, S. Juhász Attila, Bertus Lajos és Markó István. Nagyon sok jó teljesítmény volt még, hozzájárult a sikerhez Kiss Sándor, Torbavecz József, Sági István, Marsa László, Terjéki Zoltán, valamint Szapu László is. Az örömünkbe szomorúság is került sajnos, hiszen ebben az évben elvesztettük három társunkat, Fekete Sándort, Szabó Jánost, valamint Bohács Ferencet – értékelte a szereplést Karakas Ferenc.