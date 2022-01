Hetek, lassan hónapok óta komoly gondokkal küzd a Kecskemét, ugyanis sérülések és betegségek miatt nagyon leszűkültek a variációs lehetőségek.

Forray Gábor most már annak is örül, hogy a legutóbbi találkozó óta nem gyarapodtak problémáik, újabb kieső nincs a keretből. Bár az OSE erős csapat otthon, ezzel együtt mindenképpen szeretne idegenben is nyerni a Kecskemét.