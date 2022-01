– Azért is volt ilyen bő az előzetes keret, mert szerettem volna minél több játékost látni, másrészt a mostani vírushelyzetben bárki bármikor kidőlhet betegség miatt – értékelte a közös munkát Vanó Sándor, a válogatott vezetőedzője. – Sajnos az élet engem igazolt, többen is kiestek ilyen okból kifolyólag, illetve sérülések is közbeszóltak. Gyakorlatilag az indulásig azon retteg az ember, hogy ne jöjjön már közbe semmi. Minden tiszteletem a játékosoké, hogy ilyen helyzetben is vállalták a a tornán való szereplést. Rövid idő állt rendelkezésünkre, jó lett volna többször összejönni, de itt mindenki munka, iskola, család és egyéb kötelezettségek mellett futballozik. Nem tartom ezt az időpontot szerencsésnek, szívem szerint nyárra tenném ezt a tornát. Nagyon nehéz a bajnokság vége, illetve az ünnepek után felpörgetni, több alkalommal is összehívni a játékosokat. A hétvégi összetartások mindig jobban sikerülnek, hét közben azért érződik, hogy mindenki a maga kis elfoglaltságából érkezik meg.