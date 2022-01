– A tavaszi szezonban is azt várom, hogy a csapat legalább egy olyan teljesítményt nyújtson, mint az őszi szezonban, abban az esetben elérhetjük a célunkat. A legnagyobb ellenfél ehhez mi magunk vagyunk, bár igazából vannak jó csapatok. A Csepel is egy nagyon ügyes társaság, és a Szigetszentmiklós U23-as csapata is kiemelendő. Szerintem ez a két klub lehet még az, amelyek versenyben lehetnek a Déli csoport dobogójáért – zárta gondolatait a Mizse KC trénere.