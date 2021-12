Női Déli csoport:

Mizse KC–Érd U22 18–23

Lajosmizse, vezette: Biri Ákos, Kiss Sándor.

Hollós Máté, a Mizse KC vezetőedzője: – Sajnos támadójátékban nem voltunk a legjobbak, de az első félidő elején két meghatározó játékosom is megsérült. Kovács Enikő nem is tudta folytatni a játékot. Reméljük, hogy nincsen komolyabb baja. A térdére ráesett egy vendég játékos, le kellett hozni a pályáról, illetve másik meghatározó játékosunk Fekete Németh Kitti vállsérülést szenvedett, bár ő végig játszotta a meccset, de nem azzal az elánnal tudott támadni és védekezni, mint előtte. Ez rányomta a bélyegét a támadójátékunkra. Onnantól kezdve egy mezőnyjátékos és két kapuscserével tudtuk folytatni, amivel meg volt kötve a kezem. A lányok becsülettel küzdöttek, de csak ennyi tellett most.

Miklós KC–Malév-PSK 26–31

Kunszentmiklós, vezette: Asztalos-Demus Mónika, Kovács Kamilla.

Ulicska Milán, a Miklós KC vezetőedzője: – Sajnos nem úgy alakult ez a szezon, ahogy azt terveztük, próbáljuk megtalálni a hibákat és kijavítani. Próbálunk a télen olyan játékost keresni, aki passzolhat a csapatunkba, azonban ez nagyon nehéz jelen pillanatban.

Női Dél-keleti csoport:

XVI. Ker. KMSE–Kecskeméti NKSE 19–34

Mogyoród, vezette: Kovács Márk, Pál Csaba.

dr. Paic Róbert, a KNKSE vezetőedzője: – A lányokkal azt beszéltük meg, hogy minimum egy 15 gólos győzelmet kell aratnunk, hogy ez kicsit a gólkülönbségünket javítsuk. Úgy is indult a találkozó, bár ha visszatekintek, akkor nagyon sok ziccert kihagytunk, egy erősebb ellenfélnél ez gondot okozhatott volna. A védekezésünk jól működött, csak a végén a helyzetkihasználással voltak gondok, de így, hogy nagyon sok mennyiségű ziccert kihagytunk még így is fölényesen tudtunk nyerni, úgyhogy ennek nagyon örülök, gratuláltam is a lányoknak az őszi veretlenségért. Ilyen szellemiségben kell tovább folytatnunk a munkát.

Csorvási SK–Bácsalmási PVSE 30–37

Békéscsaba, vezette: Bíró Eszter, Kavalecz Klaudia.

Dankó Ervin, a Bácsalmási PVSE vezetőedzője: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mivel nagyon fegyelmezetten védekeztünk gyakorlatilag az egész hatvan percben és akár többel is nyerhettünk volna. De nagyon jól játszottunk, sok játékosom extrát nyújtott a pályán, úgyhogy igazi szép idényzáró volt számunkra.

Bács Kiskun megyei női I. osztály

Szombat 14 óra

Kiskőrösi NKSZSE–STE-Bs Plastic

Kiskőrös, vezeti: -

Szombat 16 óra

Kiskunmajsai KC–Kalocsai KC

Kiskunmajsa, vezeti: -