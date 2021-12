– Az egyik nagy célom, hogy folyamatosan fejlődjek és a felnőttcsapatig el tudjak jutni. Úgy három éven belül az NB I.-ben szeretnék bemutatkozni és a felnőtteknél megmutatni magam. Nagyon régóta Puskás-játékos vagyok, és szeretném, hogy megadasson nekem ez. Ez nincs ingyen, eddig is rengeteg munkát fektettem bele, és ezután is így lesz. Továbbá szeretnék természetesen magyar válogatott lenni, távlati tervként pedig egyszer kijutni külföldre, hogy ott is megmutathassam a tudásom legjavát.