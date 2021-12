– Manótól mindig a lehető legjobb teljesítményt várom. Soha senki és semmi nem tudja attól eltántorítani, hogy ő legyen a győztes a meccs végén és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így is legyen. Ez lesz az első világversenye, ahol külföldi ellenfelekkel fog bunyózni. A világbajnokságra valószínű, hogy nem a gyenge versenyzőket hozzák, úgyhogy ez is egy szintfelmérő lesz, hogy hol is tartunk most. De egyértelműen a győzelem a cél és hogy a maximumot kihozza magából. Megpróbálok utána járni, hogy mit lehet tudni az ellenfelekről. A technika és az erő megvan, a taktikát kell még felépítenünk.

Fotó: Kovács Nóra