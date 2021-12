– Az első vidéki SUHANJ! csoport elindításához 5 millió forintra van szükség, melyet teljes egészében speciális sporteszközök vásárlására fogunk fordítani. Futókocsik, melyekben mozgás-, vagy értelmi sérült gyerekek és fiatalok biztonságosan és kényelmesen élhetik át a suhanás, a mozgásban levés örömét. Handbike, melyben a kerekesszékes sportolók hosszabb távokat is megtehetnek és akár versenyeken is indulhatnak. Tandemkerékpárok, melyek hátsó ülésén tekerve látás-, vagy értelmi sérültek sportolhatnak. A SUHANJ! önkéntesei ezen szabadtéri sporteszközök segítségével heti rendszerességű, ingyenes, integratív közösségi edzésen segítik a sportolni vágyó fogyatékkal élőket. Számomra is nagy segítséget jelentene egy Tasshoz közeli SUHANJ! csoport, ahová én is be tudnék jutni, használni a gépeket. Álmom, hogy elindulhassak a New York-i maratonon, majd később kijussak a paralimpiára, ám ennek elengedhetetlen feltétele a speciális sporteszközök és edzési feltételek megléte – hangsúlyozta Kis Gábor.