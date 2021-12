A szervezők az erőviszonyok tekintetében is a legjobb helyekre küldték ki a meghívókat, hiszen az egész nap folyamán kiegyenlített, szoros mérkőzéseket láthattak a szurkolók. Mert voltak szurkolók is. A Liverpool csapatának a szurkolótáborának a világszerte ismert dala a „Soha nem mentek egyedül”, nos, erre a tornára sem érkezett senki egyedül, mindegyik csapatnak volt, aki szurkoljon, és ebben a korosztályban ez is nagyon sokat számít és segít. Meg is érdemelték a srácok, hiszen mindenki kitett magáért, mindegyik mérkőzésen mindenki az utolsó pillanatig küzdött, nem is egy 0–0-ára végződött meccs akár az utolsó percben is eldőlhetett volna.