– Nagyon szépen köszönjük, hogy az idén is gondolt ránk a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét kosárlabdacsapatának a közössége, nagyon örültünk, hogy újra megkerestek minket – nyilatkozta Fehérné Sallai Hajnalka, a Ferenczi Ida Juhász utcai óvodájának a koordinátora. – Kétcsoportos, kis óvoda vagyunk, zömében hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek járnak az intézményünkbe, vegyes korcsoportokban. A Ciróka bábszínházba nem tudnának eljutni a gyerekek enélkül a felajánlás nélkül, a szülők ugyanis nem engedhetnék meg maguknak, hogy erre áldozzanak, ezért aztán minden gyereknek óriási élményt jelent, hogy eljuthatnak a bábszínházba. Azt ugyanakkor nagyon sajnáljuk, hogy a pandémia nem tudtak most bejönni a kosárlabda csapat tagjai, az ugyanis szinte az ajándék része. Mindig hatalmas élmény ugyanis nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is, amikor ilyen hatalmas termetű, és hatalmas szívű embere bejönnek, ajándékkal kedveskednek, és leülnek a gyerekekkel játszani. Erről az idei évben sajnos lemaradtunk, de így is óriási örömöt szereznek ezúttal is a mi kis közösségünknek.

Sörös Jenő, a KTE ügyvezető igazgatója, FEhérné SAllai HAjnalka, Asztalosné Kulcsár Márta és Wittmann Krisztián. Forrás: Vincze Miklós