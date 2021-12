A kecskemétiek a nyolcadik helyen álltak 12 ponttal, míg az akasztóiak a tizediken tíz ponttal. A szebb napokat is megélt hazaiak mindenképpen szerettek volna javítani a helyzetükön, de a vendégek sem mondtak le a pont, pontok gyűjtéséről. Hazai rohamokkal kezdődött a találkozó, már az első percektől átvették az irányítást az akasztóiak, és nem engedték azt, hogy a kecskemétiek támadásokat vezessenek. Bár igazi nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk, mert több alkalommal is sikeresen avatkoztak be a kecskeméti védők. Az igazi nagy helyzet a vendégek előtt adódott, amikor is Major az akasztói térfél közepén kiváló labdát kapott. Kihasználta gyorsaságát, lefutotta védőjét, már csak Németh kapussal állt szembe, de ballal durván mellé lőtt. A hazai nyomás a 41. percben érett góllá, amikor is jobb oldali szöglet után Dobosi Zsolt talált a kapuba 1–0. A kecskemétiek még fel sem ocsúdtak a gól után, amikor jött az újabb akasztói találat. Kapura lövés után az egyik védőről lepattant a labda, pontosan Juhász Tamás elé, aki a tizenegyes pontnál tartózkodott. Mivel védő nem volt a közelében, így könnyen lőtte a kapuba a labdát 2–0.

Fotó: Szentirmay Tamás