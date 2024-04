Felfedezte a Kiskunságot fotós szemmel

Az aranyérmes Daróczi Csaba 1969-ben született Debrecenben, Püspökladányban nőtt fel. A természet iránti vonzalma fiatal korában kezdődött, de az 1990-es évek elején, a főiskolán került szorosabb kapcsolatba a természetfotózással. 1994-ben került Soltvadkertre, itt fedezte fel a Kiskunságot fotós szemmel, ezt a tájat mutatja be Folyók gyermeke című, első könyve is. Daróczi Csaba a Varázslatos Magyarország egyik legrégebbi versenyzője és kiemelkedő sikereket elérő fotósa. 2010 óta 272 pályázaton vett részt, és 751 képpel versenyzett. A 2020-as és 2021-es évben a zsűri tagjai között pontozta a versenyzők képeit. Hatszor nyerte el a verseny fődíját, majd 2022-ben, A magyar természetfotó nagydíjának alapítása évében, valamint 2022-ben és 2023-ban is övé lett az Arany Daru szobor.