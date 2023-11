Daróczi Csaba neve gyakorlatilag egybeforrt a természetfotózással. Témáit szinte kizárólag a lakóhelye környékén, 20 kilométeres körzetben keresi, és azt vallja, hogy a Kiskunság igazi paradicsom a természetfotósok számára. Daróczi Csaba közösségi oldalán azért megjegyezte: ezúttal akadt olyan képe is, amit nem a Kiskunságon fotózott.

– A kiállítás anyaga hatalmas merítés a természet tárházából, amelyben mindenki találhat kedvére valót. Volt közöttük több is, amely azt a pillanatot ragadta meg, amelyek örök érvényűek, mert megismételhetetlenek – mondta Dr. Kalotás Zsolt, a zsűri elnöke, aki hozzátette: valamennyi kategóriában nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően jó természetfotók készültek. A zsűri elnöke úgy fogalmazott: a kiállítás igazán fontos üzenete az, hogy csak egyetlen csodálatos Földünk van, amit ma számtalan veszély fenyeget, és amit meg kell védenünk magunknak és a jövőnek – elsősorban saját magunktól.

A naturArt, a Magyar Természetfotósok Szövetsége 2023-ban immár 31. alkalommal hirdette meg Magyarország, és a régió legnagyobb nemzeti természetfotó pályázatát. A pályázat legjobb fotóiból a Magyar Természettudományi Múzeumban nyílt kiállítás, és bemutatták Az év természetfotói – Magyarország 2023 című kötetet is, amely idén is magyarul és angolul jelent meg. Az albumba 57 fotós 122 pályaműve került. A kiállítás jövő év január 30-ig tekinthető meg. A kiállított képeken QR-kódok vannak, ennek beolvasásával nemcsak a fotósokról és a képkészítés körülményeiről lehet többet megtudni, hanem a közösségi oldalakon a fotók megoszthatók.

Daróczi Csaba a díjkosztó után közzétett posztjában arról is írt, hogy számára több szempontból is különleges volt ez az év. – A falra került 12 képem alig több mint egy éven belül készült (380 nap) és most először szerepel fotóm a kiállítás albumának címlapján. Falra került egy olyan kép, amit a munkahelyemen munkaidőben készítettem.

A kép a kiskőrösi Szücsi erdőben készült. Ez a fotó nyerte a Magyar Fotóművészek Szövetsége (MFSZ) különdíját

Fotó: Daróczi Csaba / Forrás: naturart.hu

A pályázaton az Állatok és környezetük kategóriában első díjat és a Magyar Fotóművészek Szövetsége különdíját kapta Daróczi Csaba „Az erdő madara ” című felvételét. A fotóról ezt mondta a természetfotós: – A kép a kiskőrösi Szücsi erdőben készült. Ez főleg égerfákból álló láperdő. Némelyik fa tövében megfigyelhető egy öblösödés, amiben sokszor a víz is megmarad. Kíváncsiságból beletettem az egyikbe a kamerámat, és láttam, hogy nagyon szép kompozíciót formál. Mivel magában elég egyszerű látvány volt, a téli időszakban odaszoktattam madarakat, hogy esetleg a kompozícióban ez is szerepeljen. Sok-sok próbálkozás után sikerült a megfelelő pozícióban lefényképezni az átrepülő cinegét.

A kiskunmajsai természetfotós Pintér Csaba idén is szép eredményt ért el a pályázaton a futkározó vadnyulakról készült „Üldözési mánia” című felvétele Az emlősök viselkedése kategóriában 3. díjat nyert. A majsai fotós „Szúnyogvadász” című képét is kiállították.

Az év madárfotósa 2023 fotópályázaton is győzött a vadkerti természetfotós

Nemrégiben zárult a Birdo – Az év madárfotósa verseny, ami Magyarországon az egyetlen olyan fotópályázat, amelynek a madarak a főszereplői. A pályázat kiírói szeretnék elérni, hogy bővüljön a madarakat szerető és védő, elkötelezett emberek köre. A Fővárosi Állat- és Növénykertben megtartott díjátadón összesen 51 alkotás, kategórianyertes és különdíjas fotók kaptak elismerést. A fotópályázat összesített fődíjasa, a Birdo - Az év madárfotósa 2023 cím birtokosa Daróczi Csaba természetfotós lett, aki a második fordulóba jutott fotóival összesítve a legmagasabb pontszámot érte el.