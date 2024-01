Daróczi Csaba 1999 óta összesen nyolc alkalommal nyerte el ezt a kitüntető címet és ötször érdemelte ki felvételével Az év természetfotója elismerést. A kiváló fotós közösségi oldalán újabb sikerről számolt be.

Kedden hozták nyilvánosságra a Close-up Photographer of the Year nemzetközi pályázat eredményét, ahol 67 ország 12 ezer fotója versengett. A makró- és mikrofotózást népszerűsítő pályázat fődíját Daróczi Csaba nyerte az Erdő madara című felvételével, ami a kiskőrösi Szücsi erdőben készült.

The Bird of the Forest

Fotó: Daróczi Csaba

„Elég jól indul ez az év (...) Még számomra is felfoghatatlan az eredmény, hiszen a fődíj mellett, még két kategóriában is első lettem:))) Hát ez már túl sok a jóból...” – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Daróczi Csaba. A fődíjas fotó mellett, a pillangók kategória győztese lett Az esküvői vendég című fotója és a tájkép kategóriában a Hullámtörés című felvétele. Utóbbi kategóriában döntőbe jutott az Alga pizza felvétele is. A víz alatti fotóknál pedig szintén a legjobbak közé került a Halak csillagkép elnevezésű Daróczi-fotó.

The Wedding Guest

Fotó: Daróczi Csaba