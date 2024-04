Ezt követően dr. Bereczki Ibolya köszöntötte a tájházi vendégeket, aki a tájházi szövetség 2002-es alapítását is felidézte. Majd hangsúlyozta, hogy remek pályázatot kaptak Kiskőrösről. Emellett a díj odaítélésében jelentős szerepet játszott a szakmai munka kommunikációs tevékenysége is. Mint mondta, amit nem mutatnak be a sajtóban vagy a közösségi médiában, az szinte nincs. Ebben a munkában a kőrösiek nagyon ügyesek. Így nagyon sok tényt ismerhetett meg a világ a Szlovák Tájházról.

A beszéde után a Kiskőrösi Szlovák Népdalkör és Citerazenekar lépett fel, majd leleplezték a tájházi táblát. A rendezők a tájházi kemencében készített kenyérlángossal kínálták a vendégeket, majd a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes lépett fel.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.