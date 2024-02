A Skanzen Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága megbízásából Farkas-Mohi Balázs által készített művészi fotográfiák bepillantást engednek közösségeink életébe, a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékén szereplő színes hagyományok világába: a mohácsi busójárástól kezdve a solymászaton át a magyar cirkuszhagyományig. Az egyes településeken bemutatott fotográfiákon a látogatók nemcsak az élő kézműves, gasztronómiai és előadóművészeti szokásokat ismerhetik meg, hanem az adott régióban működő, hagyományukat ápoló örökségközösségeket is. Az ország 40 településén tudományos-ismeretterjesztő előadások, úgynevezett Örökség workshopok hozzák közel a nemzeti jegyzéken szereplő szellemi kulturális örökségelemeket. Az előadásokon egy-egy meghívott szakértő és egy közösség képviselője az érintett régió kultúrtörténeti, néprajzi hátterével és az élő örökséggel is megismerteti az érdeklődőket, különös figyelmet szentelve a térségre jellemző hagyományoknak, és a listára ez idáig még fel nem került, de élő szokásoknak is – írta közleményében a Skanzen.

A Fotón a múlt című kiállítássorozat a Skanzen gazdag néprajzi fényképgyűjteményéből válogat, a népi és ipari örökségek építészeti emlékeit, a közelmúlt rurális építészeti hagyományait mutatja be. A fényképválogatás mindenhol kiegészül az adott település régi fényképeivel is. A kiállítás helyszínei olyan falvak és városok, ahonnan a Skanzen néprajzkutatói épületeket választottak ki a megvalósításra váró Alföldi mezőváros tájegységbe.

A program részeként megvalósuló Demencia a fókuszban. Múzeum a jóllétért című előadásokon a Skanzen bemutatja az érdeklődőknek a demenciával élő időskorúak számára kifejlesztett egyedülálló foglalkozását.

A tájházak munkatársait és a kulturális szakembereket is képzik

A Skanzen-Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága által koordinált négy képzés tájházak munkatársai számára kínál továbbképzési lehetőséget. A résztvevők elsajátítják a tájházak működtetéséhez szükséges tudás fő elemeit, megismerkednek a közösség bevonási lehetőségeivel, a tájházi kiállítások szakszerű, interaktív és látogatóbarát megvalósítási módjaival. A digitalizálási mintaprojekt révén öt tájház műtárgygyűjteményét dolgozzák fel és teszik elérhetővé.

A Skanzenben működő Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ Igazgatósága által szervezett regionális múzeumi tudásátadó találkozók a múzeumi és kulturális szakembereket célozzák. Ezeken az alkalmakon külföldi előadók bevonásával jó nemzetközi gyakorlatokat és látogatóbarát fejlesztéseket ismerhetnek meg.

A programsorozat a Nemzeti Művelődési Intézet Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogramja keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg.