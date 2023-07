A rádióműsorban Lóránd Klára elmondta: további örömteli statisztikával is büszkélkedhet Kecskemét, miután országosan az első 20 leglátogatottabb múzeum között két kecskeméti intézmény is szerepel, a Bozsó mellett a Cifrapalota is. A kurátor elmondta, hogy ennek különös jelentősége van, hiszen regionális szerephez jut Kecskemét az ország kulturális életében. Az első tízben ugyan csak két vidéki kiállítóhely szerepelt, viszont az első húszban már fele-fele arányban vannak a vidéki és a fővárosi intézmények. A kimagasló látogatószám mintegy hat-hétezer belépést jelent, míg Kecskemét összes kiállítóhelyén ez több tízezer, ami Covid előtti időket idézi.

A legsikeresebb programelemet a családi foglalkozások, kézműves tevékenységek jelentették. Az állandó kiállítás mellett két időszaki tárlattal is várták a látogatókat. A Nagybányai Művésztelep remekművei között tartottak tárlatvezetést, melynek témája az akt volt. A Bozsó 100 Emlékév keretében pedig Bozsó János elképzelt műtermét elevenítették meg a betérőknek, melybe a Klapka-házban festőművészként töltött évtizedeit sűrítették. Ez a tárlat szeptemberig látogatható.

Lóránd Klára visszatekintett a kezdetekre, 2006-ra, amikor az első Múzeumok Éjszakája rendezvényen még csak három kiállítóhely vett részt Kecskeméten.

Mára ez 35 helyszínre nőtt. A kurátor a rendezvény marketing értékét hangsúlyozta, hiszen a Múzeumok Éjszakája kiváló lehetőség a kultúraközvetítésre a lakosság felé, akik így megismerhetik a kecskeméti szellemi műhelyeket.

Lóránd Klára a tavaly december 27-én, a művész születésének századik évfordulóján kezdődött Bozsó 100 Emlékévről is szót ejtett. Már két kecskeméti kiállítás is nyílt ennek keretében, de eljutottak Gyulára, ahol a Múzeumok Éjszakája előtt néhány nappal nyílt reprezentatív tárlat, melyet nagy lelkesedéssel fogadott az ottani közönség. A kiállítás augusztusig látható, majd a Hajdúságban indul vándorútra.

Kecskeméten is még több kiállítás lesz az emlékév keretében, a következő az alkotó hatvanas évekbeli, leginkább expresszív időt mutatja majd be. Zárásként Bozsó János életművének utolsó szakaszát mutatják be alkotásain keresztül, ami visszavonultabb időszakát idézi meg.

Lóránd Klára a tervek között említette, hogy a Kemény Gyula-gyűjtemény újabb válogatásából nyitnának kiállítást, amit a jövő évi Tavaszi Fesztiválra időzítenének és kortárs alkotók munkáit is szeretnék bemutatni: olyan festőcsaládok állnak érdeklődésük középpontjában, melyekben több családtag is festőművésszé vált.