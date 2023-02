– Mozgalmas és sikeres esztendő áll a Kecskeméti Rajzfilmstúdió mögött. A tavalyi év vitathatatlanul egyik legnagyobb teljesítménye a Toldi című egész estés filmváltozatának elkészítése volt – értékelt Mikulás Ferenc, a rajzfilmstúdió vezetője.

Az egész estés animációs filmet először televíziós sorozatként láthatták a nézők, és azt dolgozták át moziváltozattá. Több jelenetet elhagytak és újakat is kellett készíteni, valamint új zenét is írtak a filmhez. A Toldi mozi forgalmazása megkezdődött, és a Könyvtármozi hálózatba is bekerül.

Mikulás Ferenc elmondta: Arany János művei nem jelentenek ismeretlen alapanyagot a rajzfilmstúdiónak, hiszen korábban már többek között elkészítették A walesi bárdok és a Rege a csodaszarvasról című munkákat a költő elbeszélő költeményei az utóbbihoz a kettős honfoglalás elméletéről is ismert László Gyula grafikáit, festményeit használták fel. A rajzfilmstúdió törekvése, hogy hazánk megfilmesíthető irodalmi kincseit animációs formába öntse. Így készítettek már mások mellett Balázs Béla, Csáth Géza, Erdélyi Zsuzsanna, Hunyady Sándor, Kányádi Sándor, Kormos István és Lázár Ervin történeteiből is rajzfilmet.

A Toldin kívül több más saját munkát is végeztek az előző évben.

– A Cigánymesék című televíziós sorozat második évadának finanszírozását is megteremtettük és most kerül fel a Nemzeti Filmintézet internetes csatornájára. Hozzákezdtünk az Árpád-házi szentek életéről szóló filmsorozathoz, melynek címe Magyar szentek vallomásai. Ebből hat epizód elkészült. Folytattuk a Városi legendák című sorozatot is és az első két évadból egész estés filmet készítettünk, ami a veszprémi Magyar Mozgókép Fesztivál Legjobb animációs film díját is elnyerte – részletezte Mikulás Ferenc, hozzátéve, hogy más díjat is kaptak tavaly: a Cigánymesék Teknővájók című epizódja díjat nyert Szlovéniában és a Dűne című film a Legjobb absztrakt animációs film díját nyerte el.

A stúdióvezető hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják a megyével való kapcsolattartást, ezért a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat felkérésére a vármegye mese- és legenda kincseit összegyűjtő Meseföld című mesekönyvének két története is animációs filmen elevenedett meg. Ez olyan siker volt, hogy két újabb történetet filmesítenek meg.

Nem csak a megyéhez, hanem Kecskeméthez is szervesen kapcsolódik a stúdió. Több közintézmény falain láthatók a mesék figurái, legutóbb az új katonatelepi óvoda falaira kerültek fel a Magyar népmesék alakjai.

Mikulás Ferenc elmondta, hogy tavaly naponta hét kecskeméti animációs filmet láthattak a nézők a Magyar Televízióban, ez azt jelenti, hogy 2625 alkalommal sugározták a Kecskeméti Rajzfilmstúdió valamely filmjét. A Magyar népmesék epizódjai YouTube-on is elérhetőek. A világ 216 országából eddig 153 millióan tekintették meg a magyar és angol nyelvű változatát és a közelmúltban készítették el a kínai szinkronos népmeséket Sanghajban.

Mint ismert, a stúdió látogatóközpontként is működik. Tavaly a pandémia miatt 3800 látogatója volt a rajzfilm stúdiónak, de békeidőben 5600 körüli létszámban fogadnak érdeklődőket évente.

Mikulás Ferenc a nemzetközi színtéren is viszi a magyar animáció jó hírét. Az elmúlt évben Argentínában és Indiában volt zsűritag.

A rajzfilmstúdió vezetője elmondta, hogy nem csak saját ötleteiket valósítják meg, hanem külföldi produkciók készítésében is részt vesznek. Már három Oscar-jelölt filmen dolgoztak, mint például a Vörös teknős, vagy a Medveinvázió Szicíliában című animációs filmek. Másfél éves előkészítés eredménye, hogy elkezdték egy holokauszt témájú egész estés külföldi rajzfilm animációs munkálatait. A film várhatóan év végén lesz kész.

A tavalyi év nagy eredménye, hogy megalakult az Animációs Tudásközpont a Neumann János Egyetemen.

– Régi nagy vágyam volt, hogy legyen hazánkban egy animációs múzeum, és lehetőleg Kecskeméten. Tavaly elindítottuk egy különleges élményközpont megvalósítását az egyetemen, ahol a látogatók előtt feltárul majd a virtuális valóság és az animáció kapcsolata.

Itt nem csak saját maguk készíthetnek animációs filmet, de a virtuális valóság segítségével beléphetnek a kedvenc rajzfilmjük cselekményébe is. Ezen kívül persze átélhető formában lesz megismerhető a magyar animációs film története is – mondta Mikulás Ferenc a későbbiekben megnyíló élményközpontről és hozzátette, hogy a tudásközpont kapcsolatot épít majd ki a Budapesti Metropolitan Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel is.

A rajzfilmstúdió vezetője elmondta: folyamatosan gondoskodnak az utánpótlásról. Legutóbb nyolc fiatal animátor tehetség csatlakozott a kecskeméti stúdióhoz.

Már a tavalyi évben elkezdték a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál szervezését, ami idén június 21. és 25. között lesz városunkban, a Hungarikum Fesztivállal egyidőben.