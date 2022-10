A két elbeszélés alapján elkészült rajfilmek a hit, a bizalom, a segítőkészség, az emberbaráti szeretet, illetve a soha meg nem alkuvás erényeit emeli a középpontba, amely Bács-Kiskun megye lakosságán túl az egész magyar társadalom számára is hasznos lehet.

A Pannónia Rajzfilmstúdió első vidéki stúdiója éppen 51 évvel ezelőtt kezdte meg a működését Kecskeméten, Mikulás Ferenc irányításával.

A neves producer 1971 óta a stúdió vezetője. Olyan sorozatok és mesék kapcsolódnak a nevéhez, mint például a 100 epizódból álló Magyar népmesék sorozat, a Mondák a magyar történelemből, a Vízipók-csodapók, a Mesék Mátyás királyról, a Leo és Fred vagy épp a Toldi. Az általa vezetett stúdióban készült filmek és rendezőik több mint 70 jelentős nemzetközi fesztiválon kaptak díjat.

– A stúdió munkatársainak nagy része a környék településeiről verbuválódott össze, így szinte mindenkivel már több évtizedes kapcsolat alakult ki. Igaz ez a rajzfilmstúdió és a megye vezetőire is. A Csonkatorony és a Gólyacsősz elkészítését is ezért éreztük jóval inkább a sajátunknak, mert a környék életéhez kötődik – mondta Mikulás Ferenc, aki azt is elárulta, hogy a meséken négy rajzoló dolgozott, közel egy éven keresztül, azért, hogy igazán alapos munka legyen a végeredmény. Az animációs rajzfilmek rövidesen elérhetőek lesznek a Bács-Kiskun a mi megyénk című YouTube-csatornán, de az országos médiumokban is lehet majd látni.