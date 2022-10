– Ezt most egy új társulatban tehettem, ami nagyon jó élmény volt, mert nyitottak, kreatívak és lelkesek a kollégák. Nem könnyítette meg a dolgunkat, hogy az előző évad végén kezdtük el a darab a munkálatait, és mégis sikerült a lelkesedést és a játékkedvet előhozni, amihez talán én is hozzájárultam – mondta a rendező, aki korábban olyan darabokat rendezett, melyekben maga is szerepelt, ami a jelenleginél megterhelőbb volt. Némi nehézség volt, hogy a regényben találhatók a korral elavult részek, amit igyekeztek a mai korra aktualizálni. A rendező elmondta, hogy a díszletet úgy alakították ki, ami tükrözi a darab jellegét, a valóság és a fantázia folyamatos váltakozását, így a díszletet is ennek megfelelően, többféleképpen használják a színészek. A zenei világa is sokszínűséget mutat, a hagyományos dalok mellett például Andris rappelve mondja el a felnőttek világával kapcsolatos sérelmeit a manóknak.

– Zseniális karaktereket rajzolt meg Török Sándor, és a gyermekek lelkének kérdései mind-mind itt vannak a színdarabban, amire választ is kapnak. Hiszen kutya kötelességünk nekünk a színházban megadni a választ a legkisebb embernek is, aki megtisztel bennünket azzal, hogy megnézi az előadást. Másik fontos kérdés, amit a darab érint, az az Istennel való kapcsolat, amit az eredeti regényből annak idején kihúzott a cenzúra

– mondta a Bobojszát alakító Sirkó László.

– A darab külön érdekessége, hogy a gyerekeknek szól, de a felnőtteknek is van benne tanulság, hiszen sok helyen magukra ismerhetnek, például akkor, amikor azért türelmetlenek a gyerekkel, mert a munkahelyükön bántás érte őket – tette hozzá Szabó Dorottya, aki Kököjszi alakját eleveníti meg.