Változatos programokkal teltek a napok, amelyekben volt több kerékpáros kirándulás, íjászkodás, kézműves-foglalkozás, fagyizás, látogatás a helyi tűzoltólaktanyában és a rendőrőrsön, strandolás, filmnézés. Népszerű volt a lángoskészítés is, amelyet a helyben található kemencében sütöttek ki.

– Mivel az intézményünkbe az idősek nappali ellátásának klubtagjai is bejárnak, így a kezdetektől találkoztak a nyugdíjasok és a táborozók. Jó volt látni, hogy a különböző generációk, az idősek és a gyerekek milyen szívesen vannak együtt, milyen jó hatással vannak egymásra. Részt vettek időnként egymás programjain, intézményünk gyaloglóklubjának tagjai együtt sétáltak a gyerekekkel a településen, és ez nemcsak számukra hozott új színt a mindennapokba, de a gyerekek is örömmel fogadták a közös gyaloglást és a többi programot is – összegezte az igazgató.