A 2001 óta évente megrendezett Városalapítók Napja és Országos Rétesfesztivál idén is a városi szlovákság örökségének, valamint a térség gasztronómiai különlegességeinek és borkultúrájának bemutatása jegyében telik. Május 21-én a Szlovák Lakodalmason csaknem száz, népviseletbe öltözött táncos, népdalkörös és civil szervezet tagja mutatja be, hogyan is mulattak a múlt század elején a kiskőrösiek.

Kiskőrös három, közel eső helyszínén – a Szlovák Tájházban, a főtéren felállított 400 m2 alapterületű sátorban és az evangélikus templomban – két zenekar és két vőfély kíséretében idézik fel a régi szokásokat. A lakodalmas násznépének zömét a helyi Szűcsi óvodások, a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes, a Kiskőrösi Szlovák Népdalkör és Citerazenekar, valamint a Szalkszentmártoni Néptánc Együttes tagjai alkotják, de viseletet ölt a helyi és a nemzetiségi önkormányzat számos tagja is, a menyasszony násznagya pedig Domonyi László polgármester lesz.

A helyi konyha klasszikus és különleges ízeit és a hagyományos kiskőrösi szlovák rétes elkészítésének titkait május 22-én, az idén 21. alkalommal megrendezésre kerülő Országos Rétesfesztiválon ismerheti meg a közönség.