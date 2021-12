Jövőre indul idehaza a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára rendezett bicentenáriumi programsorozat. Ebben szerepet vállal az Országos Petőfi Sándor Társaság is. A szervezet elnöke a kiskőrösi Kispálné Lucza Ilona, aki korábban a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatójakén ment nyugdíjba. A társaság évtizedek óta ápolja a költő kultuszát. Tevékenységük keretében jelent meg a Petőfi – Emlékhelyek találkozói címmel egy kiadvány. Az elnök asszonnyal egyebek mellett erről a könyvről beszélgettünk.

Mint mondta, csaknem minden évben összegyűlnek a társaság tagjai egy-egy olyan településen, amelyhez Kiskőrös nagy szülöttje kötődött. Ahol Petőfi megfordult, ahol élt, alkotott, alakját mindmáig legendák veszik körül és a kései utódok féltőn őrzik ott-tartózkodásának szellemi, tárgyi emlékeit, relikviáit. Valójában ezek a települések tekinthetőek emlékhelyeknek. Eddigi ismeretek szerint 64 ilyen Petőfi-emlékhely van. Ebből 20 hazai, 15 az egykori felvidéken, 3 Kárpátalján, 26 pedig Erdélyben található. Ezeken a helyeken olyan rendezvényeket tartanak, ahol megismerkednek a Petőfihez kötődő helyi történetekkel, a kultuszápolás formáival.

A társaságot több mint száz tag és tagszervezet alkotja, ez utóbbiak között található az önkormányzat is.

A fiatalok megszólítása érdekében minden évben megrendezik a Petőfi nevét viselő iskolák találkozóját. Intézményenként 3–5 fős, az irodalom iránt érdeklődő csoportokat lát vendégül az adott találkozót felvállaló település. Irodalmi vetélkedőt szerveznek, és a költőhöz kapcsolódó nevezetességeket is megtekintik. A fogadó iskola szinte az egész diákságot bekapcsolja ebbe a rendezvénybe. Fehérgyarmaton a legutóbbi találkozón a költőhöz kapcsolódó szatmári térség eseményeit, helyszíneit dolgozták fel. Este pedig a helyi színjátszók adtak előadást.

A szervezet vezetésére idén augusztusban újból felkérték a nyugalmazott kiskőrösi múzeumigazgatót, aki öt évre elvállalta a feladatot.

Kérdésünkre Kispálné Lucza Ilona elmondta, hogy a szervezet kezdeményezésének is köszönhető, hogy Kiskőrösön a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum közötti parkban alakították ki a Petőfi műfordítók szoborparkját. Illetve a kortárs művészek tematikus alkotásait is a szervezet közreműködésével állították ki eddig csaknem minden évben. Az anyagok nagy része a múzeumban található, a társaság által a közelmúltban kiadott könyvben, az elmúlt években, Szalkszentmártonban, Kiskunfélegyházán és Aszódon megrendezett találkozók anyagait gyűjtötték össze.

A rendezvények keretében neves előadók tartottak olyan előadásokat, amelyek a Petőfi korának a legfrissebb kutatásait mutatták be, illetve szorosan kapcsolódtak az adott településhez. Ezeknek az előadásoknak az anyagait szerkesztette Kispálné Lu­cza Ilona egy kötetbe. A kiadványt bárki haszonnal fogathatja, aki érdeklődik a kor, a költő, az irodalom, a 48–49-es forradalom és szabadságharc, illetve a Petőfi-kultusz ápolása tematikák iránt. A kiadványban Praznovszky Mihály, a Petőfi Irodalmi Múzeum korábbi főigazgatója Petrovics Sándor vállalkozásainak a történetét járja körbe. Írásából kiderül, hogy a költő apja állandóan hadakozott a feketén kocsmáztatók ellen.

Szalkszentmártonban 2018 áprilisában 32. alkalommal tartották meg az emlékhelyek találkozóját.

A jelentőségét az is mutatja, hogy a rendezvényt Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, korábbi német nagykövet, dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke és dr. Hermann Róbert történész professzor is megtisztelte. A forradalom költője Szalkon 112 verset, egy drámát és egy regényt írt. Az egykori fogadóban élt a Petrovics család, mely ma is fogadja a turistákat. Hermann Róbert Petőfi haláláról tartott előadást, melynek a végén kifejtette: lehetetlen, hogy Szibériába deportálták volna a költőt.

Tavalyelőtt Kiskunfélegyháza adott helyet a társaság találkozójának. Az itteni előadások közül különösen érdekes Csikány Tamás hadtörténész professzor Bem Józsefről tartott ismertetője. A lengyel tábornokról mint emberről beszélt a tudós.

Aszódon idén augusztusban rendeztek találkozót, amelyen a költő családi kapcsolatait elemezték az előadók.

Kiskőrös tanára előtt tisztelegtek

Babucsikné Zeikfalvy Anna Kiskőrös művésztanára. Évtizedekig tanította a képzőművészet szépségeire a diákokat. Fiataloknak rendez ma is képzőművésztáborokat. Maga is alkotó. Olyan ember, akinek a grafikáiból, rézkarcaiból több tárlatot lehetne megnyitni. A közelmúltban megjelent egy könyv, amelyben a művész szakmai útjának állomásait jelző alkotások kaptak helyet. Az albumot a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány adta ki, Kispálné dr. Lucza Ilona szerkesztésében. Seffer Attila kiskőrösi esperes és Feledy Balázs művészettörténész méltatta a könyvet és Anna néni alkotói életművét.