Bemutatták karácsonyi gálaműsorukat a Dance For Art táncosai

A járványhelyzet ellenére is több jó hírről számolt be hírportálunknak Nagy Zsuzsa, a Dance for Art Táncegyesület vezetője. Fiatal tehetségei a versenysiker mellett két gálaműsort is színpadra vittek.

Tizenhárom éve tart minden évben gálaműsort a tánciskola Forrás: Beküldött fotó

A napokban tartották meg a Dance for Art Táncstúdió karácsonyi gálaműsorát a Hírös Agórában. A Játék egy életen át című rendkívül látványos műsorban több mint 180 táncos lépett színpadra, köztük a legkisebb hároméves volt.

A történetet is bemutatta Nagy Zsuzsa. Az előadásban főhősként civakodó testvérek a műsor végére ráébrednek, milyen fontosak is egymás számára, milyen a karácsonyi ajándékozás öröme, és természetesen arra is, hogy a testvéri szeretet egy életre szól. A tánciskola minden évben több önálló, 90 perces tánc-show-val kápráztatja el a közönséget, immár 13 éve. Ez a legutóbbi a sorban a 26. gálaműsor volt.

Három hónappal korábban mutatták be az előző táncműsorukat, mely a cirkusz titokzatos világába kalauzolta el a nézőket. Nagy Zsuzsa nagyon büszke növendékeire, hiszen három hónap alatt tanulták be a produkciót. A felkészülést nem könnyítette meg számukra a járványhelyzet miatti sok karantén, de ennek ellenére a felkészülést sikeresen megoldották, mivel mindenkire számíthattak, akkor is, ha plusz táncórákat kellett beiktatni, akkor is, ha a színpadi előkészületekről volt szó.

A színpadon életre keltek a játékok, és a tánciskola minden növendéke bemutathatta tudását. A számos táncstílus mellett légtornaprodukciót is láthatott a közönség, de a műsor fő vonala természetesen a show-tánc volt, mely leginkább tükrözi a Dance for Art sokszínűségét.

Az előadásokra való felkészülés mellett november végén a XXIV. Klauzál Kupa Országos Táncversenyen is eredményesen szerepeltek a fiatalok. Két aranyéremmel tértek haza. Az „Egységben az erő" és a „Greatest show" című koreográfiával is első helyen végeztek gyermek és junior korcsoportban is show-tánc és open kategóriában.

Nagy Zsuzsa végül megjegyezte: a Dance for Art táncosai számos élménnyel gazdagodnak a fellépéseken és a versenyeken, a koreográfiák és a tánclépések tanulása mellett sokan a tánciskolában barátokra is találnak. A közös munka összehozza és igazi csapattá kovácsolja a gyerekeket, és szüleiket egyaránt. A lelkes csapat már el is kezdett dolgozni a következő egész estés show-műsorán, melynek bemutatóját 2021 júniusára tervezik.

