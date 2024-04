A frakciók már érezhetően kampány jegyében előadott napirend előtti felszólalásaik után első napirendi pontként a tavalyi költségvetés zárszámadását tárgyalta a közgyűlés csütörtöki ülésén.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester részletezte a tavalyi költségvetést

Fotó: Horváth Péter

A Szemereyné Pataki Klaudia polgármester által jegyzett előterjesztésből kiderül, hogy helyi iparűzési adóból 21,3 milliárd forintot szedett a város, ami több mint 7,5 milliárddal magasabb összeg, mint 2022-ben.

Ezzel mintegy 30 százalékkal nőttek a város adóbevételei 2023-ban.

A polgármester szerint ez köszönhető a helyi iparűzési adó 1,8-ról két százalékra emelésének, és a vállalkozások fejlődésének, valamint a turizmusnak is, ami visszatért a Covid előtti szintre. Az iparűzési adó emeléséből származó többletet infrastruktúra-fejlesztésre fordította az önkormányzat. Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte, hogy stabil volt a tavalyi költségvetés, és folytatódtak a fejlesztések a városban: nagyszabású útépítések valósultak meg, és nőtt a lakossági önerős útépítések száma is. Egyebek mellett a polgármester kiemelte, hogy számos bölcsődei és óvodai beruházás valósult meg tavaly, fejlesztették a térfigyelő kamerarendszert, bérfejlesztést hajtottak végre az önkormányzatnál dolgozó mintegy négyezer munkavállaló esetében.

Az év egyik legnagyobb sikere, hogy befejeződött a kecskeméti Városháza felújítása, amit építészeti nívódíjjal is elismertek. Most készült el a Hetényi bekötőút, elkezdődött az Izsáki út négysávosítása, Hetényegyházán új bölcsőde került átadásra, a Széchenyivárosban a Lánchíd Utcai Óvoda került felújításra, a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban elkészült a sportcsarnok. A feladatok jelentős önerő bevonását igényelték, így azok eredményes zárásához, sikeres megvalósításukhoz, illetve az azoknál jelentkező működési kiadásokhoz is jelentős saját forrást biztosított az önkormányzat.

Fotó: Horváth Péter

Leviczky Cirill és Jánosi István képviselők méltatták a tavalyi költségvetést, Kopping Rita azt szerette volna tudni, hogy mire költötte a kormány az 5,4 milliárdos szolidaritási hozzájárulást. Vancsura István kifogásolta, hogy több mint 500 millió forintot költöttek a közvilágítás fenntartására, mégis problémákat lát e téren, valamint a Kecskeméti Fürdő csúszdaparkjának felújítását is hiányolta felszólalásában.

A zárszámadást elfogadta a testület.