– Gyerekkorom óta érdekelt a fényképezés, persze akkor még nem ugyanazt jelentette, amit most. Emlékszem milyen izgatottan vártam, hogy az előhívás után egyáltalán hány kép sikerült. S vajon vissza tudtam-e adni egy-egy pillanatot úgy, ahogy azt szerettem volna. Ma már természetesen ez nem így megy. Nem sikerült? Törlés és újra. Mint sok minden egyéb az élet más területén – mondta Vass Roland.

Egy jó képhez elősorban jó szem kell – vallja Vass Roland

Fotó: Beküldött fotó

– Ma már sokaknak nagyobb tudású a telefonja a zsebében, mint az én kis fényképezőgépem, amihez még ma is ragaszkodok. Az elsőt is csak azért cseréltem le, mert már nem lehetett javítani, de a mai napig őrzöm, hiszen rengeteg spórolás árán sikerült megvennem – fogalmazott Vass Roland.

– Manapság a közösségi felületeken a rengeteg filterrel, utómunkával már mindenki fotóssá (is) válik. Én nem tartom magam annak, pusztán csak szeretek megörökíteni egy pillanatot, egy érzést, egy hangulatot. Régebben ezekből posztoltam is a közösségi hálóra, aztán abbahagytam. Változnak az emberi igények, teljesen eltolódott az értékrend. Vallom, hogy egy jó képhez sokszor nem kell hatalmas technikai háttér, hiszen az nekem sincs, viszont kell hozzá egy jó szem. Még annak idején az egyik egyetemi oktatóm olyan feladattal küldött ki minket rajzolni a városba, hogy „Vegyél észre valamit!”. Ezt a „valamit” igyekszem azóta is mindig meglátni, és megörökíteni. Természetesen nem rajzolva, mert, mint akkor kiderült, ahhoz nincs tehetségem, viszont fényképek által talán sikerül néha – fogalmazott az alkotó.