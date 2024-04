Az előadó izgalmas időutazásra hívta a hallgatóságot, akik megismerhettek köztudott és kevésbé ismert eseményeket, amelyek hatással voltak az emberiségre. Ilyen volt például az indonéziai Tambora vulkán 1815-ös kitörése, aminek következtében a következő „nyár nélküli év” volt, éhínséget okozva a világban. A korabeli kolerajárvány évtizedekig szedte áldozatait, és a „döghalálról” Petőfi Sándor is írt az egyik utolsó, a Szörnyű idők című versében. Az értékközvetítő magazin főszerkesztője felidézte a reformkor időszakát, kiemelkedő alakjait, közöttük a magyar nyelvért oly sokat tevő Kazinczy Ferencét. A hallgatóság zömét alkotó fiatalok is elgondolkodhattak azon, hogy hogyan hat a jövőnkre a jelenünk és a múltunk, valamint azon is, hogy mit írnának abba levélbe, vagy mit tennének abba az időkapszulába, amelyet csak pár évtized múlva nyithatnánk ki? Az előadás a Petőfi Kulturális Program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósult meg.

Bonczidai Éva, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztője tartott előadást Kiskunmaján

Fotó: Tapodi Kálmán