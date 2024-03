A kiírás célja Magyarország valamely nemzetiségéhez tartozó és érte tevékenykedő, kiemelkedő képességű, a pályázat benyújtásakor 10. évfolyamos tanulók támogatása. Az államtitkárság az érettségi vizsgáig hátralévő két tanévben havonta ösztöndíjat folyósít a nyerteseknek. A díjak átadására március 6-án került sor Gyönkön.

Nemzetiségi ösztöndíjat kapott három bajai tanuló

Fotó: Beküldött fotó

Az ünnepségen Galambos Lilla és Szabó Enikő Hajós különleges sváb tájszólásából mutattak be egy kis ízelítőt, Bereznai Zsuzsanna - Schőn Mária A hajósi sváb parasztság mentalitása című könyvéből. Fellépett az MNÁMK ifjúsági tánccsoportja is. Melcher Zsanett tanárnő Fenster című koreográfiáját négy pár adta elő. Harmonikán kísért Emmert József, tájékoztatta lapunkat Fiedler Antal.

A díjazottakról:

Galambos Lilla

A bajai Magyarországi Német Általános Művelődési Központ nemzetiségi gimnáziumának tanulója. A 2020/2021-es tanévben végzett az intézmény német nyelvi előkészítő osztályában, ahol heti 20 órában tanulta a nyelvet. Ezt követően választása a nemzetiségi tagozatra esett, ahol tanulmányai mellett kutatja és ápolja a magyarországi németek hagyományait.

Születése óta Hajóson, egy sváb kisvárosban él. Anyai ágon sváb felmenőkkel rendelkezik. Dédnagymamájától rengeteg mondókát és dalt tanult kiskorában, megismerkedett a sváb szokásokkal és tanulta a sváb nyelvjárást is. Hatéves korától a Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület fellépéseinek rendszeres szereplője.

Középiskolásként már önálló feladatokat is vállalt. Tavaly nyáron idegenvezetőként dolgozott a Hajósi Barokk Kastélyban. Német nyelven kísérte a csoportokat. Nagyon fontos szerepet tölt be életében a német nyelv: mind a hagyományok ápolása, mind jövőbeni tervei miatt, mivel szeretne germanisztikát tanulni. Méltán érdemelte ki a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat, hiszen tervei szerint több ponton is összekapcsolódhat további élete és a magyarországi német nemzetiség. Céljai megvalósításához már most óriási segítség az ösztöndíj.

Szabó Enikő

A bajai Magyarországi Német Általános Művelődési Központ nemzetiségi gimnáziumának tanulója. Születése óta Hajóson, egy sváb kisvárosban él. Aktív részese az ottani közösségnek, családjával együtt ápolják a nemzetiségi hagyományokat, ami középiskolai továbbtanulását is meghatározta. Ötéves korától fontos szerepet tölt be életében a sváb néptánc.

Édesapja a Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület alapítója és vezetője. Enikő számos rendezvényen vett részt a tánccsoporttal. Terjeszti Hajóson a magyarországi németek regionális kiadványát, a Batschkaer Spuren című német nyelvű lapot. Az érdeklődő olvasók így lakóhelyén is értesülhetnek a német nemzetiség múltjáról és jelenéről.

A német nyelv szeretete és saját családja iránti elkötelezettsége miatt Enikő a jövőben is törekedni fog a magyarországi németek hagyományainak megismerésére, a sváb kutúra ápolására. Ehhez kiváló motivációt jelent számára a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj.

Türmer Liliána

A bajai Magyarországi Német Általános Művelődési Központ nemzetiségi gimnáziumának tanulója. A 2020/2021-es tanévben végzett az intézmény német nyelvi előkészítő osztályában, ahol heti 20 órában tanulta a nyelvet.

Német nemzetiségi kötődését családjának és a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának köszönheti. Általános iskolás kora óta kiemelt szerepet tölt be életében a néptánc, aktív tagja a Hartai Hagyományőrző Néptánc Egyesületnek. Miután felvételt nyert az MNÁMK-ba, csatlakozott az iskolai néptánccsoporthoz, amellyel számos fellépésen vett részt. Minden év februárjának első szombatján rendezik meg az MNÁMK-ban a sváb bált, ahol Lili nemcsak vendég, hanem mint szereplő mutatja be tánctudását.

Liliána szívesen és aktívan vállal szerepet közössége életében. Amikor osztálya intézményi megemlékezést szervezett, meghatározó szerepet vállalt a tánckoreográfia kialakításában. A rábízott feladatokat gondosan, alaposan és precízen végzi. Hozzáállásával, lelkiismeretes munkájával és a nemzetiségi hagyományok ápolása terén kifejtett tevékenységével méltán érdemelte ki a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat, ami további motivációt jelent számára ezen a területen.