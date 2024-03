Példaértékű összefogásnak lehettek tanúi mindazok, aki a hétvégén a Mészáros Lázár téren jártak, ugyanis láthatták, hogy a helyi lakosok eddig soha nem tapasztalt összefogással kezdték el megtisztítani lakóhelyük környékét és növények ültetésével zöldebbé, otthonosabbá varázsolták városrészüket. A Pákozdi csata utcai társasházak előtti területen pedig a Széchenyivárosért Egyesület virágosztása fokozta a hangulatot.

Együtt takarítottak a lakók Kecskeméten, a Mészáros Lázár téren

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A megvalósult programokat egyébként nagyon sok platformon meghirdették, sőt még szórólapokat is osztottak, hogy minél több embert elérjenek. Az erőfeszítések nem voltak hiába valók, ugyanis a két helyszínen összesen több mint 100 ember csatlakozott a tavaszi munkálatokhoz és a virágültetéshez.

Lehullott faleveleket és ágakat gyűjtöttek össze

A Mészáros Lázár téren főként az ősszel lehullott leveleket gereblyézték össze, de voltak olyanok is, akik emellett például a közeli játszóteret is csinosítgatták. A szervező egyesület jóvoltából és a segítőkész hölgyeknek köszönhetően bográcsban főtt friss ebéddel is megvendégelték a lombtalanításban résztvevőket.

Természetesen a virágültetés sem maradhatott el. A tér szépítését a Gyenes Kertészet palánta ajándékával, valamint az Egyesület tőlük vásárolt árvácskáival, kiültethető primuláival folytatták. A kertészkedők a U alakú épületsor külső két sarkát díszítették a virágokkal.

A virágosztás iránt is sokan érdeklődtek

A Pákozdi csata utcai társasházak előtt a helyi lakosok szintén a Gyenes Kertészet árvácskáiból kaphattak néhányat. A résztvevők a „Hírös Kert” folytontermő, csüngő szamócáiból is vihettek.

A közös programokon a legkisebbektől az szépkorúakig minden korosztály képviseltette magát.

Az események nagyon jó közösségépítő rendezvényeknek is bizonyultak, ugyanis például a Mészáros Lázár téren a szomszédok egymást kínálták a finomabbnál finomabb süteményekkel, közben pedig új barátságok alakultak és régi ismeretségek is erősödtek.

Megéri a közösségi kertek közösségeihez tartozni

A Széchenyivárosért Egyesület és annak vezetője, Laczkó-Zsámboki Angéla elkötelezett a városrész zöldítését illetően és fontosnak tartja a városrészben működő közösségi kertek jelenlétét. A Fáklya utcában található Széchenyivárosi Közösségi Kert és a Domby Lajos utca sarkán található Málnás Kert közösségeihez való csatlakozás folyamatosan nyitott a városrészben élők számára. Bár várólista van, mindig várják a jelentkezőket, ugyanis lemondás esetén az új tagok azonnal elkezdhetnek kertészkedni. Tapasztalatuk szerint tanácsokkal, ötletekkel, időnként a locsolásban is besegítenek egymásnak a tagok.

Nem utolsó sorban pedig nem árt tudni, hogy a nyár folyamán egy megfelelően gondozott parcella egy egész családot el tud látni finom, friss és egészséges zöldségekkel.