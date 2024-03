Kiképzési repülést végeznek a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár vadászpilótái ezen a héten. A kiképzési repülések célja, hogy minden körülmények között bármely feladatot teljesíteni tudják a hajózók, vagyis elérjék a combat ready, avagy harcra kész állapotot. Ezzel is eleget téve a megnövekedett biztonsági kihívásoknak, illetve a képzettség fejlesztése összefüggésben áll a honvédelmi miniszter által szombaton bejelentett illetménynövekedéssel. A hét első repülésére meghívták a sajtó munkatársait is a légi bázisra.

Kiképzési repüléssel fejlesztik a kecskeméti vadászpilóták harci képességeit

Fotó: Horváth Péter

Jánoshalmán késsel, míg Kecskeméten ollóval raboltak a támadók.

Három héttel ezelőtt arról már döntött a Fidesz-KDNP bajai szervezete, hogy Kámánné dr. Bari Bernadettet indítja a polgármester-jelöltként a június 9-én tartandó önkormányzati választásokon.

A Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását egy 40 éves ágasegyházi férfinak, akit halált okozó ittas járművezetéssel gyanúsítanak − írja közleményében a Kecskeméti Törvényszék.

A Kecskeméti Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás miatt vádat emelt két férfival szemben. Az elkövetők lottózókba betelefonálva az alkalmazottat a főnökre hivatkozva rávették arra, hogy a tét azonnali, személyes kifizetése nélkül vegyen fel számukra fogadást. Ígéretük ellenére a téteket utóbb nem rendezték, céljuk kizárólag a nyeremények megszerzése volt.

Két törékeny nőt ítélt el a hadbíró a szabadságharc leverése után. Teleki Blanka grófnő és Lővei (Leövey) Klára hadbírósági ítéletét szerezte meg a kiskőrösi hadtörténész, Krámer Iván. Az anyagot közzé tesszük.

A tervezett M9-es út tompai teherforgalmi határátkelőhelyig vezető leágazásának nyomvonaláról egyeztetett kiskunhalasi képviselői irodájában Bányai Gábor, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, a térség egyéni országgyűlési képviselője Véh László polgármesterrel, a tervezőkkel és az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársaival.

Március 11. az 1956-os dunai jeges árvíz emléknapja. Az ünnepi megemlékezést azon a helyen tartották, ahol a dunai jeges árvíz áttörte a gátat. Baján több mint 360, Nagybaracskán, Dávodon 200 fölötti és Hercegszántón is 100 fölötti ház dőlt össze, rengeteg termény és állatáldozatot követelt a katasztrófa, és sajnos két ember is életét vesztette.