Az ünnepségen Filvig Géza polgármester elmondta, Enikő sajnálatos módon nem tud személyesen jelen lenni az ünnepségen, mert edzőtáborban van Kirgizisztánban, egy fontos felkészülés középén. Erre tekintettel Enikő édesapja, Elekes Endre, a Kalocsai SE birkózóinak edzője, korábbi olimpikon, az újdonsült junior világbajnok első edzője vette át a kitüntetést. Enikő az alkalomból videóüzenetet küldött, amelyben megköszönte a képviselő-testületnek, hogy a város legmagasabb kitüntetését adományozták részére.

Fotó: Zsiga Ferenc

– Elekes Enikő 2004. november 27-én született Budapesten. Családjával Kalocsán él. A sport iránti egyre nagyobb kötődése okán a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium sporttagozatán folytatta tanulmányait. Jelenleg a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem első éves hallgatója. A kalocsai birkózóteremben tanult meg járni és a birkózást édesapja szárnyai alatt kezdte, aki különös gonddal tanította lépésről lépésre. Enikő fokozatosan jutott a teljesítményében egyre feljebb, míg végül Kalocsán elfogytak az edzőparterek és ekkor döntött a család, hogy az általános iskola 8. osztályát már Budapesten folytatja tovább. Enikő az elmúlt években óriási karriert futott be a birkózás világában. A magyar birkózósport egyik legnagyobb reménysége. 2019-ben elért U15-ös Európa-bajnoki címe mellett, 2021-ben egyazon évben megnyerte az U17-es világ- és Európa-bajnokságot. Tavaly augusztusban a jordániai Ammánban rendezett junior-világbajnokságon nem csak azzal írt történelmet, hogy ő lett Magyarország első női junior-világbajnoka: eddig egyetlen birkózó sem volt képes arra, hogy az U17-es vb-n és Eb-n, majd az U20-as világ- és Európa-bajnokságon is ugyanabban az évben diadalmaskodjon. 2023 októberében szumóban is hatalmas bravúrt ért el, hiszen ő lett a sportág első magyar női világbajnoka Japánban. Enikő ennek ellenére rendkívül szerény és tisztelettudó, további céljai vannak a sportban, így most teljes erőbedobással az olimpiai kvalifikációs versenyekre készül – hangzott el az újdonsült díszpolgár méltatása során.