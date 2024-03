Csokinyúl vagy csokitojás?

A gyerekek, és sok felnőtt is örömmel fogyasztja a húsvéti édességeket, így csokinyulakat és csokitojásokat. Intődy Gábor elmondta: szinte fele-fele arányban keresik a csokinyulat és a csokitojást a vásárlók, de valamivel a nyúl vezet.

Továbbra is a csokinyúl és a csokitojás a húsvét sláger terméke

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Minőséget keressük!

A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy vásárlás előtt, nézzük meg a terméken található címkét, az összetevőkkel legyünk tisztában. Ennek alapján tudjuk kiválasztani a minőségi terméket. Például étcsoki esetén a magasabb kakaótartalmat keressük.

Mentes húsvéti édességek

Évek óta már megtalálhatók a piacon a mentes húsvéti édességek is. Ezek például olyan üzemben készülnek, ahol nem dolgoznak mogyoróval. Szerencsére ezen mentes termékekhez egyre több helyen hozzá lehet jutni.

Húsvéti kereslet

A koronavírus-járvány idején visszaesett a húsvéti édességek iránti kereslet. Intődy Gábor felidézte a 2020-as eseményeket. A koronavírus járvány megjelenése közel esett a Húsvéthoz 2020-ban, így akkor drasztikusan visszaesett a húsvéti édességek iránti kereslet. Szerencsére 2020 karácsonyára visszaállt a rend, és szép számban fogyott a karácsonyi édesség, szaloncukor.

Szerencsére azóta már egészségesnek mondható a piac és Húsvétkor is szép mennyiségben fogynak az édességek. Ugyanakkor ez a járvány előtti időszakhoz képest alacsonyabb kereslet. Ehhez hozzájárultak a megnövekedett árak is, az emberek kevesebbet tudnak édességre költeni. Az éves átlagnapokhoz képest ünnepekkor azonban továbbra is többet költenek az emberek az ízletes csokiféleségekre.

Kihívások a magyar édességpiacon

Intődy Gábor további érdekességeket is megosztott. A magyar édességpiacnak két elvárásnak egyszerre kell megfelelnie. Egyik oldalon vásárlók imádják a hagyományos tradicionális termékeket, melyet gyerekkorukban fogyasztottak, 20-30-40 éve.

A másik oldalról a vásárlók igénylik az újat is, a prémium és extra termékeket. Ebbe beletartoznak a különböző mentes termékek, vegán és cukormentes finomságok is. Így a piaci szereplőknek egyszerre kell innovatívnak lenni, és őrizni a hagyományokat, mely együttesen elég komoly kihívás lehet.

Meddig ehetünk édességet?

Az édességek áremelkedéséhez nagyban hozzájárul, hogy a kakaóbab termőterületek száma egyre kisebb a világon. Intődy Gábor ennek kapcsán kifejtette: ma már nem állíthatjuk azt, hogy mindig lesz csoki. Ennek oka a klímaváltozás, illetve a termőterületek veszélyezettsége. A világon jelenleg a legtöbb kakaóbabot, a csoki alapanyagát földrajzilag nagyon korlátozott helyen lehet csak termelni: az Elefántcsontparton, Ghánában, Ecuadorban és Indonéziában. Ráadásul a farmereknek jobb lehetőségeket kell biztosítani, hogy legyen kedvük ott maradni és termelni, amit őseik is tettek.

Németország már próbálkozik azzal, hogy teljesen természetes alapanyagokból, részben gabonából állítsa elő a kakaóbab alternatíváját.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.