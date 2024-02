Zsúfolásig telt ünneplőkkel a Sarlós Boldogasszony-templom vasárnap reggel, több százan érkeztek, hogy közösen adjanak hálát a város születésnapjáért. 250 évvel ezelőtt ugyanis pontosan ezen a napon, 1774. február 4-én írta alá Mária Terézia azt a diplomát, amellyel mezővárosi rangot adott Kiskunfélegyházának.

A megjelenteket Geszler Péter plébános köszöntötte, külön kiemelve dr. Bábel Balázst, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érsekét, aki szombaton ünnepelte névnapját, illetve főpásztori kinevezésének 25. évfordulóját. Köszöntötte még az egyházközség megújult képviselő-testületét is, melynek tagjai az ünnepi szentmise keretében tették le esküjüket.

De. Bábel Balázs szentbeszédében megemlékezett a templomépítő ősökre. Mint mondta, amikor ide jöttek a kiskunfélegyházi emberek ősei a jászságból Krizsanóczy János, plébános vezetésével hozták magukkal a fatemplomukat is, amit fölállítottak a városban. Benne volt a lelkükben, hogy egy olyan várost fognak itt építeni, ami egyszerre keresztény és magyar – hangsúlyozta a főpásztor. Hozzátette, a világ más tájékán nem ezt az irányt vették fel a városok, hiszen láthatjuk, hogy elhagyják a hitüket és a vallásukat az emberek, akik Isten nélküli, embertelen városokban, magányos tömegekben élnek.

– Nekünk az ősök feladatot adtak, mégpedig az, hogy őrizzük meg hitüket.

És mivel a jászok katolikusok voltak, úgy jöttek ide, hogy megőrizték a hitüket, és a magyarságukat is. Így válhatott ez a város a legnagyobb magyar íróknak és költőknek is szülőhelyévé. Petőfi Sándor Kiskunfélegyházát vallotta szülőföldjének, ahol a magyar nyelv is beleivódott. Itt tanulta meg azt a magyar nyelvet, ami a magyar nemzetnek irányt mutatott. De a legszebb prózai nyelven író Móra Ferencet is Félegyháza tette íróvá és adta a magyar nyelvét – fogalmazta meg az érsek.