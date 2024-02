Dr. Fekete Zoltán először a meddőség problémáját tárta a hallgatók elé. A meddőség a WHO definíciója szerint az az állapot, amikor egyéves aktív próbálkozás mellett az egyébként teljesen egészségesnek gondolt párnál a kívánt terhesség nem jön létre. Hozzátette: a fiatalabb párok várnak inkább egy évet, a korosabbak nem feltétlen. A meddőségi szakambulancia egyaránt foglalkozik a férfi és a női oldallal. Ez egy csapatmunka, több szakma dolgozik együtt. A szülész-nőgyógyász mellett endokrinológus, andrológus, immunológus, pszichoterápiás szakember és meddőségi operatőr is része a csapatnak. Nagyon sokszor lelki oka is lehet ennek a problémának, ráadásul a sikertelen próbálkozások egyre inkább megterhelik a pácienst, és a párkapcsolatra is hatással van.

A főorvos rámutatott: évről-évre nő a meddőségi problémákkal küzdő párok száma. Ennek oka lehet az, hogy ma már jellemzően a gyermekvállalás az idősebb korra szorult, inkább a késő 30-as években vállalnak gyermeket a nők. Okok között szerepelnek a különböző környezeti hatások, környezetszennyezések is.

A kecskeméti kórház már eddig is foglalkozott a meddőséggel. Évente 300-nál is több férfi és nő fordult meg ezzel a problémával. Egyszerűbb asszisztált reprodukciós eljárást régóta végeznek Kecskeméten, ilyen az inszemináció.

Dr. Fekete Zoltán megjegyezte: a meddőségi ambulancia eddig is működött Kecskeméten, most viszont komplexebbé válik. Bevonnak majd meddőségi pszichológust, immunológust. Az országban működő lombikbébi központok munkáját segítik majd, levéve több terhet róluk, az előzetes vizsgálatok, esetleges műtétek elvégzésével. Az ambulancia eszközparkja adott, de vannak kijelölt fejlesztési irányok. A meddőségi ambulancia vizsgálatai tb-finanszírozottak.

A főorvos végül megosztotta az elmúlt időszak eredményeit, fejlesztéseit az osztályán. Felújították az aranyóra szobát, ez már majdnem teljesen megvalósult. A szülőszobai rész átalakítása azonban még folyamatban van.

Dr. Fekete Zoltán hozzátette: az elmúlt hónapokban három fórumon is találkoztak a kismamákkal, édesanyákkal, családokkal, babát tervező párokkal. Először ő maga mutatkozott be, majd az új rezidens orvosok, végül a szülésznők. Valamennyi rendezvény jól sikerült. Várható folytatás.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.